Advertisement

صحة

متى تكون برودة الأطراف مصدر قلق؟

Lebanon 24
02-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-958347-637897522302264531.jpg
Doc-P-958347-637897522302264531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الظروف العادية لا تعتبر برودة اليدين والقدمين مشكلة، لأنها وسيلة الجسم للاحتفاظ بدرجة حرارته. فتحويل الدم إلى الجلد وسيلة لتبريد الجسم، وعندما نشعر بالبرودة تضيق الأوعية الدموية في الجلد، وبالتالي يقل تدفق الدم، ويعني ذلك دفئاً اقل خاصة في اليدين والقدمين.
Advertisement
لكن يمكن أن تؤدي عوامل أخرى إلى تضييق الأوعية الدموية، والتأثير على حرارة أو برودة الأطراف.
ومن هذه العوامل مرض رينود، حيث تضيق مؤقتاً بعض الأوعية الدموية التي تذهب إلى الأطراف، وعادة ما يكون لون الأصابع شاحباً وتكون باردة جداً في هذه الحالة.
وفي بعض الحالات، لا يكون سبب مرض رينود واضحاً، وفي حالات أخرى، قد يكون نتيجة لأسباب كامنة أكثر خطورة، مثل نقص المناعة أو لعوامل مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.
وهناك عوامل أخرى يمكن أن تكون وراء برودة الأيدي غير العادية. فأي شيء يمنع وصول الدم إلى الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى برودة الأطراف. مثلاً السكري غير المنضبط يؤدي إلى تراكم رواسب دهنية داخل الأوعية الدموية، فتضيق وتعيق تدفق الدم.
وقد تؤدي الصدمة أو تلف الأنسجة أيضاً إلى إعاقة تدفق الدم إلى المنطقة. وهناك سبب آخر محتمل وهو فقر الدم، والذي يمكن أن يعيق نقل الدم الغني بالأكسجين حول الجسم ويؤدي إلى برودة اليدين والقدمين.
كما قد يكون التدخين أيضاً وراء حالة أصابع اليدين والقدمين الجليدية؛ فالنيكوتين يسبب ضيق الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم.
متى يكون الأمر مقلقاً؟
فقط ضع في اعتبارك أنه بسبب انخفاض وصول الدم إلى الأطراف، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هشاشة الأظافر، وجفاف الجلد أو تشققه، وتغير لون الجلد، والشعور بالوخز أو التنميل في الأطراف. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء شفاء الجروح.
ويعتبر تحسين تدفق الدورة الدموية أفضل إجراء يمكن اتخاذه، مثل الامتناع عن التدخين، وتجنّب الدهون غير الصحية، وزيادة الحركة والنشاط البدني. فإذا استمرت المشكلة ينبغي أن تراجع طبيبك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-06-02
10:00 | 2022-06-02
08:00 | 2022-06-02
05:57 | 2022-06-02
03:00 | 2022-06-02
02:00 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website