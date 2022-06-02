Advertisement

صحة

دراسة تحث على تناول بيضة يومياً.. اليكم الاسباب

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-958350-637897526976209951.jpg
Doc-P-958350-637897526976209951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال بحث صيني جديد إن استهلاك ما يقارب بيضة واحدة يومياً قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإن الاستهلاك المعتدل المنتظم للبيض يمكن أن يزيد من المستقلبات الصحية للقلب في الدم.
Advertisement
ويعتبر البيض مصدراً غنياً بالكولسترول، لكنه يحتوي على مجموعة متنوعة من المغذيات الأساسية، وهناك أدلة متضاربة حول ما إذا كان استهلاكه مفيداً أو ضاراً بصحة القلب.
ولفهم هذه العلاقة بشكل أفضل أجرى باحثون من جامعة بكين دراسة سكانية لاستكشاف كيفية تأثير دور عملية التمثيل الغذائي للكولسترول في البلازما، ومدى خطر ذلك على القلب.
واختار الباحثون مشاركين من المسجل بياناتهم في البنك الحيوي الصيني، وتم فحص عينات البلازما لهم. ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا عدداً أقل من البيض كانت لديهم مستويات أقل من المستقلبات المفيدة ومستويات أعلى من المواد الضارة في دمائهم، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا البيض بشكل أكثر انتظاماً.
وقال كانكينج يو، الأستاذ المساعد في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة بكين: "تقدم نتائجنا تفسيراً محتملاً لكيفية أن تناول كمية معتدلة من البيض يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب".
وقال ليمينغ لي، أستاذ علم الأوبئة المشرف على البحث: "قد يكون لهذه الدراسة أيضاً آثار على الإرشادات الغذائية الوطنية الصينية".
وتحث الإرشادات الصحية الحالية في الصين على تناول بيضة واحدة يومياً، لكن البيانات تشير إلى أن متوسط الاستهلاك أقل من هذا. و"يسلط عملنا الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستراتيجيات لتشجيع الاستهلاك المعتدل للبيض بين السكان، للمساعدة في تقليل المخاطر الإجمالية لأمراض القلب والأوعية الدموية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-06-02
10:00 | 2022-06-02
05:57 | 2022-06-02
05:00 | 2022-06-02
03:00 | 2022-06-02
02:00 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website