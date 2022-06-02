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صحة

للاقلاع عن التدخين... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:00
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أعلن عالم المخدرات الروسي فلاديمير كاتورغين، أنه عند الرغبة في الإقلاع عن التدخين من الضروري الخضوع للعلاج النفسي.

ويشير الخبير في حديث إلى موقع Lenta.ru، إلى أنه يجب البدء في التخلص من هذه العادة السيئة بعد قرار واضح للقيام بذلك. وأن علاج إدمان النيكوتين يجب أن يبدأ بالعلاج النفسي.
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ويضيف، يوصف العلاج الدوائي عندما يسبب الإقلاع عن التدخين لدى الشخص الاكتئاب أو القلق. وبالطبع ستكون الأشهر الستة الأولى متعبة جدا للمدخن السابق، خاصة إذا كان له أصدقاء مدخنون، لذلك من الأفضل في هذه الحالة تجنب التدخين السلبي قدر الإمكان.

ويشير الأكاديمي، إلى أن سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، ويحذر من الإفراط بتناول المشروبات الكحولية والأطعمة السكرية المختلفة كبديل للتدخين." نوفوستي"


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