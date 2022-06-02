7 نصائح للتخلص من آلام المعدة خلال الصيف

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مع اقتراب حلول فصل الصيف، من الممكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على أداء المعدة والأمعاء لدى العديد من الأشخاص، وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة يضعف الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى كثير من المشكلات.ووفقا لموقع "هيلث شوتس"، فإن الصيف له تأثير على صحة الجهاز الهضمي.وذكر الموقع أنه وفقًا لدراسة سويسرية نُشرت في المجلة الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي، هناك خطر أكبر للإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD)، والتهاب المعدة والأمعاء المعدية (IG) أثناء موجة الحر، وغالبًا ما تؤدي التغيرات الموسمية والطقس القاسي إلى مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.وأورد الموقع 7 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل أفضل خلال الصيفيجب الابتعاد قدر الإمكان عن هذه المشروبات لأنها تسبب الجفاف وتهيج المعدة بسرعة.إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم، فمن الضروري لك ممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث يمكن أن تساعدك على البقاء نشيطًا بدنيًا وتساعد على التخلص من الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.يساعد اللبن الرايب على تهدئة المعدة المتهيجة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك فإن تناوله بانتظام يقلل من فرص الشعور بالحموضة.