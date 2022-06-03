هذه هي الفوائد الصحيّة التي تحصلون عليها بعد جلسة التدليك!

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يتوجه عدد كبير من الأشخاص للخضوع لجلسة من المساج تمنحهم الراحة والاسترخاء، الّا أنّهم سيحصلون أيضاً على الكثير من الفوائد الصحية لجسمهم. وهناك أكثر من نوع للمساج فممكن أن يكون مجرد تدليك لأقسام الجسم، أو لمساحة واحدة كالرقبة والأكتاف أو الأقدام مثلاً. وهناك التدليك الطبي العلاجي الذي يستهدف منطقة معيّنة مصابة بالتشنج أو بعد التعافي من كسورٍ، فيصف الطبيب الخضوع لهذا النوع من التدليك.التقليل من ألم العضلات والعظاميساعد المساج بشكلٍ كبير على الحد من ألم العضلات الناتجة عن الكثير من الأسباب، أبرزها العمل بكثرة أو الجلوس على المكتب لساعات طويلة، وحتى الاصابات الرياضية. بالاضافة الى التقليل من ألم العظام، خصوصاً لمن يعانون بالأصل من الأوجاع في عظامهم.تحسين الدورة الدموية وزيادة الطاقةعند تدليك مناطق الجسم فستتحسن تدريجياً الدورة الدموية، وبالتالي سيتزيد الطاقة في الجسم كثيراً ما يُحفز الشخص للقيام بالأعمال اليومية بطريقة منتجة أكبر.علاج الصداع المزمنمن أهم فوائد المساج الصحية قدرته على علاج الصداع المزمن، خصوصاً عند تدليك الرأس، الوجه، الرقبة والأكتاف فذلك سيحد من الأوجاع المزعجة التي يشعر بها الشخص الذي يُعاني من الصداع النصفي ومختلف أنواع الصداع الأخرى.تعزيز المناعةيعمل المساج على تعزيز مناعة الجسم لمحاربة مختلف الفيروسات والأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الشخص في أي وقت.التخلص من التوترقد تكون من الفوائد النفسية إلّا أنّها تنعكس بشكلٍ مباشر على الصحة، فالمساج يُساهم في التقليل وحتى التخلص من التوتر والقلق والضغوطات، وبالتالي يحسن المزاج ويعزز من الاسترخاء.