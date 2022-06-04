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صحة

ما هي أعراض نقص الحديد في الجسم؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 05:00
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يعد الحديد من العناصر الأساسية للجسم، كونه يعزز تكوين الهيموجلوبين والميوجلوبين، ويدعم الجهاز المناعي والوظيفة الإدراكية الطبيعية.

كما يلعب الحديد دورا مهما في دعم النمو لدى الأطفال والمراهقين، ونقص الحديد هو حالة تتميز بانخفاض مستوى هذا المعدن في الجسم، والتي، إذا لم يتم شفاؤها، تؤدي إلى حالة سريرية تسمى فقر الدم.
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ما هي أنواع فقر الدم؟
ويعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر أنواع فقر الدم شيوعا. وهناك أنواع أخرى، مثل فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 وفقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يكون الجسم قادرا على تلبية إنتاج الهيموجلوبين الصحيح، وهو أمر محوري لضمان أكسجة أنسجة وخلايا الجسم.

وهناك عدة أعراض وعلامات لنقص الحديد، حيث تقول مؤسسة "مايو كلينك" إن التعب الشديد هو علامة رئيسية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد في بداياته.

ويمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفا لدرجة أنه يمر دون أن يلاحظه أحد، ولكن مع زيادة نقص الحديد في الجسم وتفاقم فقر الدم، تشتد العلامات والأعراض".

ما هي أعراض فقر الدم؟
 الضعف.
 الجلد الشاحب.
 ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس.
صداع أو دوار أو دوخة.
 برودة اليدين والقدمين.
 التهاب أو وجع اللسان.
 الأظافر الهشة.
 اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج أو الأوساخ أو النشا.
 ضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال المصابين بفقر الدم بسبب نقص الحديد.
وفقر الدم يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، ونتيجة لذلك، من الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف.


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