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صحة

سبب غير متوقع لدخول مرضى كورونا المستشفى.. ما هو؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 02:00
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كشفت دراسة حديثة، أن أضرار تلوث الهواء لا تقتصر على الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية ومشاكل التنفس، بل ثبت أيضًا أنه يؤدي إلى زيادة أعراض فيروس كورونا المستجد خطورة.


وتوصلت الدراسة المنشورة في صحيفة "جمعية الطب الكندية" لهذه النتيجة المثيرة للقلق، بعد مراجعة الباحثين بيانات 151 ألف شخص ممن أصيبوا بعدوى كوفيد-19 في إقليم أونتاريو، شرق وسط كندا، ثم قياس نسبة التلوث في المناطق التي أقاموا بها خلال الخمس سنوات التي سبقت الوباء.
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ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين عاشوا في مناطق أكثر تلوثًا ثم أصيبوا بفيروس كورونا كانوا عرضة بشكل أكبر لدخول المستشفى، بما في ذلك وحدة العناية المركزة، واحتمالية التعرض للوفاة، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وأرجع باحثو الدراسة السبب إلى الجسيمات الصغيرة العالقة بالهواء الجوي التي تصل إلى الجسم عن طريق الممرات الهوائية أثناء عملية التنفس، حيث تقلل الاستجابة المناعية للرئتين، مما يجعل المريض يحمل شحنة أعلى من الفيروس التاجي.
 
(الكونسلتو)
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