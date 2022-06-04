هذا ما يحدث للعقل بعد تعاطي المخدرات؟

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تشترك الاضطرابات العقلية وتعاطي المخدرات في بعض الأسباب الأساسية، بما في ذلك التغيرات في تكوين الدماغ ونقاط الضعف الجينية والتعرض المبكر للإجهاد أو الصدمة بحسب ما نشره موقع mentalhealthويعاني أيضًا أكثر من 1 من كل 4 بالغين يعانون من مشاكل صحية عقلية خطيرة من مشكلة تعاطي المخدرات،و تحدث مشكلات تعاطي المواد المخدرة بشكل متكرر مع بعض مشكلات الصحة العقلية ، بما في ذلك:كآبةاضطرابات القلقانفصام فى الشخصيةتقلبات الشخصيةاضطرابات استخدام المواد المخدرةيمكن أن تشير اضطرابات تعاطي المواد المخدرة إلى تعاطي المخدرات أو الاعتماد عليها.وقد تشمل أعراضما يلي:مثل:انخفاض في الحضور والأداء في العمل أو المدرسةالوقوع في المشاكل بشكل متكرر (معارك ، حوادث ، أنشطة غير قانونية)استخدام مواد في مواقف خطرة جسديًا مثل القيادة أو تشغيل آلةالانخراط في سلوكيات سرية أو مشبوهةتغيرات في الشهية وأنماط النومتغيير غير مبرر في الشخصية أو الموقفتقلبات مزاجية مفاجئة ، أو تهيج ، أو نوبات غضبفترات من النشاط المفرط أو الانفعالات أو الدوخة غير العاديةالافتقار إلى الدافعالظهور بمظهر خائف أو قلق أو بجنون العظمة بدون سببمثل:عيون محتقنة بالدم وحجم تلاميذ غير طبيعيفقدان الوزن المفاجئ أو زيادة الوزنتدهور المظهر الجسديروائح غير عادية في التنفس أو الجسم أو الملابسالهزات ، أو تداخل الكلام ، أو ضعف التنسيقالتغييرات الاجتماعية ، مثل:تغيير مفاجئ في الأصدقاء وأماكن الاستراحة والهوايات المفضلةالمشاكل القانونية المتعلقة بتعاطي المخدراتالحاجة غير المبررة للمال أو المشاكل الماليةتعاطي المواد رغم أنها تسبب مشاكل في العلاقاتالتعافي من مشاكل الصحة العقلية وتعاطي المواد المخدرةويجب على الشخص الذي يعاني من مشكلة في الصحة العقلية واضطراب تعاطي المخدرات أن يعالج كلتا الحالتين. قد يشمل علاج مشاكل الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات إعادة التأهيل والأدوية ومجموعات الدعم والعلاج بالكلام.