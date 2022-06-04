في أي درجة حرارة تبدأ خصوبة الرجل في التضرر؟



ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Communications Biology أنه عند درجة حرارة 34 درجة مئوية، تكون الخصية قادرة على إنتاج حيوانات منوية صحية بنجاح.

Advertisement ومع ذلك، في درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، تتضرر هذه العملية بشدة وقد تؤدي إلى العقم.

يتم إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. وجد باحثون في اليابان أن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة تضعف قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤثر بشكل كبير على خصوبة الذكور.ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Communications Biology أنه عند درجة حرارة 34 درجة مئوية، تكون الخصية قادرة على إنتاج حيوانات منوية صحية بنجاح.ومع ذلك، في درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، تتضرر هذه العملية بشدة وقد تؤدي إلى العقم.يتم إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم.

لدى الخصية آلية فريدة من نوعها ممثلة في شبكة من الأوعية الدموية، وظيفتها التخلص من الحرارة الزائدة، إضافة إلى آلية أخرى يصبح كيس الصفن من خلالها رخوا عند تعرضه للحرارة، مما يساعد على إبعاد الخصيتين عن الجسم وتهويتهما.

ينقبض كيس الصفن ويجعل الخصيتين أقرب إلى الجسم عند درجة حرارة منخفضة. وبالتالي، فإن زيادة درجة حرارة الجسم قد تضعف جودة الحيوانات المنوية.