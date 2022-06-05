لم تسمع عنها من قبل... حقائق مدهشة عن العين

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هناك العديد من المعلومات التي ربما تجهلها عن عينيك اللتين اعتدت رؤية العالم بهما. وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "ملييت" (milliyet) التركية، يستعرض أخصائي أمراض العيون الدكتور سركان غوريسار حقائق مدهشة عن العيون، بعضها قد تسمع به لأول مرة.يبيّن غوريسار أنه تم تحديد إدراك اللون لدى الأطفال من خلال عدة اختبارات مختلفة. ففي عمر الشهر تقريبًا، يمكن للرضيع إدراك سطوع الألوان وشدتها، وعندما يبلغ 3 أشهر يصبح بإمكانه رؤية العديد من الألوان الأساسية بما في ذلك اللون الأحمر، وفي الشهر الرابع تقريبًا تتطور لديه رؤية الألوان بالكامل.لا يذرف الطفل المولود حديثا الدموع عند البكاءلأن إنتاج الدموع من الغدة الدمعية الموجودة في الجزء العلوي الخارجي للعين يبدأ في الشهر الأول، وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في الشهر الثالث.يمكن للأطفال حديثي الولادة رؤية الأجسام بوضوح على بعد حوالي 20-40 سنتيمترايستشعر الطفل الضوء وهو في رحم أمه. وعند الولادة، يستطيع المولود الجديد التمييز بين النور والظلام، ويبدأ التواصل بالعيون في عمر 3 أشهر، ويتطور التنسيق البصري لديه ويصبح بإمكانه بشكل عام تتبع جسم متحرك بعينيه، في حين تتطور عضلات العين بشكل كامل في الشهر السادس.لا تختفي العدسات اللاصقة خلف العينعلى عكس الخرافة الجديدة، لا يمكن أن تضيع العدسات اللاصقة خلف عينيك وذلك بسبب بنية مقلة العين. فالجزء العلوي والسفلي من العين مغطى ببنية شفافة تسمى "الملتحمة" لا يمكن لأي جسم المرور من خلالها. قد تنزلق العدسة تحت الجفن العلوي، ويمكنك التحقق من ذلك بقلب الجفن بالعكس. إذا لم تكن العدسة داخل عينك، فإننا نوصي بأن تبحث عنها على الأرض أو على طاولتك.نحن نرى كل شيء مقلوبًايشير الدكتور غوريسار إلى حقيقة أننا نرى كل شيء مقلوبًا، وأن العضو الرئيسي الذي يعيد الصورة إلى شكلها الصحيح هو الدماغ، حيث يمر الضوء عبر البؤبؤ ويصل إلى العدسة وينكسر فيها مرة أخرى، ليمر بعدها عبر السائل الزجاجي ويقع على منطقة الرؤية في الشبكية، وهنا تتشكل الصورة المقلوبة.يتم إدراك الصورة المعكوسة المتكونة في الدماغ عند منطقة الرؤية ويتم نقلها بواسطة الدماغ والأعصاب إلى المركز البصري. في المركز البصري في الدماغ، يتم إدراك الصورة المعكوسة بشكل مباشر، وهكذا تحدث الرؤية.لو كانت العين البشرية كاميرا رقمية لبلغت دقتها 576 ميغابكسلايوضح الدكتور غوريسار أن العين أسرع عضلة في الجسم. لذلك، عندما يحدث شيء ما بسرعة نقول إنه حدث "في طرفة عين". يمكن للعين البشرية أن تعمل بنسبة 100% في أي لحظة ودون الحاجة إلى الراحة. ولو كانت العين البشرية كاميرا رقمية لبلغت دقتها 576 ميغابكسلا. وهذا يعني أنك بحاجة إلى وضع 576 مليون بكسل في منطقة بحجم مجال رؤيتك لإنشاء شاشة تعرض صورة شديدة الوضوح بحيث لا يمكنك التمييز بين وحدات البكسل الفردية فيها.ويضيف غوريسار أن أعيننا تجمع الأجزاء من حولها، ثم ترسلها إلى الدماغ لتجميع القطع معًا وإنشاء صورة كاملة. وعندما يتعلق الأمر بتجربتنا المرئية اليومية، فإن توصيف العين من خلال الميغابكسل يعتبر بسيطًا للغاية.