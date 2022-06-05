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صحة
محلاة أو غير محلاة.. القهوة ترتبط بانخفاض مخاطر الوفاة
Lebanon 24
05-06-2022
|
16:00
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كشفت نتائج دراسة أميركية جديدة أن احتساء القهوة المحلاة يوميًا يقلل نسبة الوفيات بنسبة تصل إلى 31٪ في غضون 7 سنوات مقارنة بمن لا يشربون القهوة، في حين أن أولئك الذين تناولوا القهوة غير المحلاة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 21٪، بحسب ما نشره موقع "Neuroscience News" نقلًا عن دورية "Annals of Internal Medicine".
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فترة متابعة 7 سنوات
وأوضح تقرير صادر عن الكلية الأميركية للأطباء American College of Physicians، أنه بالمقارنة مع من لا يحتسون القهوة، تبين أن البالغين الذين يشربون كميات معتدلة، أي 1.5 إلى 3.5 كوب في اليوم من القهوة غير المحلاة أو القهوة المحلاة بالسكر كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة متابعة مدتها 7 سنوات. وأشار التقرير إلى أن النتائج بالنسبة لأولئك الذين استخدموا المحليات الصناعية كانت أقل وضوحًا.
محلاة أو غير محلاة
وجدت الدراسات السابقة التي رصدت الآثار الصحية للقهوة أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفاة ولكنها لم تميز بين القهوة غير المحلاة والقهوة المحلاة بالسكر أو المحليات الصناعية.
وفي الدراسة الأخيرة، استخدم باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال في قوانغتشو الصينية بيانات من استبيان السلوك الصحي لدراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتقييم ارتباطات استهلاك القهوة المحلاة بالسكر والمحلاة صناعياً وغير المحلاة مع جميع أسباب الوفيات والسبب المحدد.
قام الباحثون بطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالسلوك الغذائي والصحي على أكثر من 171000 مشارك من المملكة المتحدة بدون أمراض قلب أو سرطان معروف لتحديد عادات استهلاك القهوة.
1.5 إلى 3.5 كوب وملعقة سكر
وأفادت النتائج خلال فترة المتابعة التي استمرت سبع سنوات ما يلي:
• كان المشاركون الذين شربوا أي كمية من القهوة غير المحلاة أقل عرضة للوفاة بنسبة 16 إلى 21 ٪ من المشاركين الذين لم يشربوا القهوة.
• كان المشاركين الذين شربوا 1.5 إلى 3.5 كوب يومي من القهوة المحلاة بالسكر كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29 إلى 31٪ من المشاركين الذين لم يشربوا القهوة.
• لاحظ الباحثون أن البالغين الذين شربوا القهوة المحلاة بالسكر أضافوا حوالي 1 ملعقة صغيرة فقط من السكر لكل فنجان قهوة في المتوسط.
• كانت النتائج غير حاسمة للمشاركين الذين استخدموا المحليات الصناعية في قهوتهم.
كمية السكر والسعرات الحرارية
يضيف الباحثون أن بيانات المشاركين عمرها 10 سنوات على الأقل وتم جمعها من بلد يعتبر الشاي فيه مشروبًا مشهورًا بالمثل، مع ضرورة مراعاة أن متوسط كمية السكر اليومية لكل فنجان قهوة تناوله المشاركون في الدراسة أقل بكثير من المشروبات المتخصصة في مطاعم سلسلة المقاهي الشهيرة، والذي ربما يحتسيه العديد من مستهلكي القهوة بدلاً من المشروبات الأخرى التي تجعل المقارنة مع غير شاربي القهوة أكثر صعوبة.
وخلص الباحثون إلى أنه بناءً على تلك البيانات والنتائج، فإنه يمكن للأطباء عدم نصح مرضاهم بالتوقف عن تناول القهوة ولكن يجب توخي الحذر بشأن أنواع القهوة ذات السعرات الحرارية العالية.
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