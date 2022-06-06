24
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
31
o
بشري
25
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل ينجح دواء السكري في الوقاية من الزهايمر؟
Lebanon 24
06-06-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دراسة سويدية جديدة بأن الآليات المرتبطة بعقار " سلفونيل يوريا" الذي يوصف لمرضى السكري يمكن أن تساعد أيضاً في الحماية من مرض الزهايمر. وأظهرت النتائج أن البروتين المستهدف للدواء يمكن أن يكون مرشحاً مثيراً للاهتمام لعلاج مرض الزهايمر.
Advertisement
وأجرى الدراسة باحثون في معهد كارولينسكا للأبحاث، ونُشرت النتائج في دورية "نيورولوجي"، وقال الباحثون إن بحثهم نوع من الاستراتيجية البديلة نظراً لعدم وجود أدوية للزهايمر، حيث استهدف البحث استخدام أحد الأدوية المعتمدة بالفعل لتجربة مدى فاعليته في الحماية ضد الزهايمر.
ولم تنجح الدراسات السابقة التي حاولت استخدام أدوية السكري في العثور على علاج محتمل للزهايمر، لكن بحسب هذه الدراسة التي اعتمدت على بيانات 30 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي البريطاني، تبين أن المتغيرات الجينية ذات الصلة بدواء "سلفونيل يوريا" مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
وقال الباحث بوين تانغ المشرف على الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن البروتين المستهدف من دواء "سلفونيل يوريا"، قد يكون هدفاً علاجياً لعلاج مرض الزهايمر والوقاية منه". و"يتم التعبير عن هذا البروتين في البنكرياس، وأيضاً في الدماغ، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم البيولوجيا الأساسية بشكل كامل".
ويتوفر دواء "سيلفونيل يوريا" بأسماء تجارية، مثل: غليمبريد، وغليكازيد، وغليكوبيراميد، وميتافورمين، ويعزز من إفراز الأنسولين.
Advertisement
الأكثر قراءة
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:47 | 2022-06-05
05/06/2022 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
06:00 | 2022-06-05
05/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري بنحافة ملحوظة من النادي.. وفيديو عفوي من داخل سيارتها
Lebanon 24
ياسمين صبري بنحافة ملحوظة من النادي.. وفيديو عفوي من داخل سيارتها
10:40 | 2022-06-05
05/06/2022 10:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو سلة" لجأ الى هذه البلدة... والجيش له بالمرصاد
Lebanon 24
"أبو سلة" لجأ الى هذه البلدة... والجيش له بالمرصاد
05:42 | 2022-06-05
05/06/2022 05:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2022-06-05
الاستحمام بالماء البارد قد يؤدي للتسمم.. تحذير من طبيب روسي
16:00 | 2022-06-05
محلاة أو غير محلاة.. القهوة ترتبط بانخفاض مخاطر الوفاة
14:00 | 2022-06-05
البرد يجعلنا نتبوّل مرات عديدة... ما هي الأسباب؟
12:00 | 2022-06-05
3 علامات على جسمك تدل انك قد تكون مصابا بالسرطان
10:00 | 2022-06-05
طريقة تنفسك تحدد عمرك الافتراضي... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-06-05
لماذا يجعلنا البرد بحاجة للتبول أكثر؟
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
06/06/2022 10:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
06/06/2022 10:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
06/06/2022 10:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact