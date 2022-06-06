ما هي الأمراض التي قد تلتقطها أثناء السباحة؟

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حلت شمس حزيران الذي يعتبر أفضل وقت للاستمتاع بحمامات السباحة المنعشة للتغلب على الحرارة الحارقة. ولكن قبل أن تجهز حقيبة السباحة الخاصة بك، هل تساءلت يومًا عن الأمراض التي يمكن أن تنتقل من حمام السباحة العام؟يقول الخبراء، إن حمامات السباحة العامة قد تحتوي على بكتريا ومواد كيميائية، ويمكن أن تدخل هذه الجراثيم الجسم عبر البلع أو ملامسة الماء، وحتى استنشاق الأبخرة.فيما يلي أهم الأمراض التي تنتقل عبر حمام السباحة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:الإسهاليشرح الدكتور رافي شيخار جها، مدير ورئيس وحدة أمراض الرئة في مستشفى فورتيس إسكورتس، فريد آباد، أكثر أنواع العدوى شيوعًا التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص من حمام السباحة، قائلاً: "المرض الأكثر شيوعًا الذي ينتقل عبر حمامات السباحة هو الإسهال. وقد ثبت أنه في المتوسط ، يكون لدى الأشخاص المصابين بالإسهال حوالي 0.14 جرام من البراز في أجسامهم عادة، وعندما يذهب شخص مصاب بالإسهال إلى حمام السباحة، تنتقل كمية البراز هذه إلى المياه، وبالتالي يمكن لأي شخص أن يتبلع جزءاً من هذه الكمية دون أن يدري، ويصاب بعدوى الإسهال"العدوى الجلدية وأمراض أخرىإلى جانب الإسهال، يمكن أن تسبب السباحة أيضًا عدوى جلدية، والتهاب الأذن، والتهاب الجهاز التنفسي، والتهاب العين. وهذه هي أجزاء الجسم التي تتعرض للمياه مباشرة وتسببها في الغالب الكائنات الحية التي تعيش بشكل طبيعي في الماء.مسببات الأمراضالكائنات الحية الشائعة المسببة لعدوى حمامات السباحة هي الكريبتوسبوريديوم، الليجيونيلا، الزائفة، نوروفيريس، شيغيلا، إي كولاي، والجيارديا.تحدث التهابات الأذن عندما يحبس الماء في قناة الأذن، مما يسمح للبكتيريا وبعض أنواع الفطريات بالنمو في الأماكن الرطبة. هذه الالتهابات البكتيرية، رغم أنها يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، يمكن أن تسبب تورمًا شديدًا وألمًا وحكة شديدة. يمكن أن يصاب بعض الأشخاص أيضًا بمشاكل في الجهاز التنفسي بسبب ابتلاع بكتيريا الليجيونيلا من مياه حمامات السباحة.كيفية منع هذه الالتهاباتينصح الدكتور راجيش كومار بارتداء قبعة السباحة والنظارات الواقية في حمام السباحة لحماية الشعر والعينين من التعرض للكلور. كما يوصي بالاستحمام بعد السباحة بالصابون والشامبو بشكل صحيح لحماية الشعر والبشرة.إضافة إلى ما سبق، يوصي الدكتور كومار بوضع كريم عازل أو مرطب أو زيت جوز الهند قبل دخول حمام السباحة، وتناول المزيد من فيتامين سي لتحييد الكلور.وعلى الرغم من تدابير السلامة هذه، إذا شعرت بالعدوى بعد دخول حمام السباحة، فقد شارك الدكتور كومار بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة. "إذا أصبت بالعدوى بعد السباحة في مسبح عام، يجب أن ترى طبيبك على الفور. إذا كنت تعاني من طفح جلدي شديد أو تهيج في الجلد، فاستحم بماء نقي واتصل بطبيبك. وإذا كنت تعاني من التهاب أو تهيج في العين، اغسل على الفور عينيك بالماء العذب وراجع طبيب العيون.