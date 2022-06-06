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صحة

بعض الادوية قد تؤدي الى تساقط الشعر... ما هي؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 12:00
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أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن المضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن تساقط حوالي 20 بالمئة من الشعر، هي علامة تشير إلى الصلع. ولكن استخدام أدوية مخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم وأدوية مخفضة لمستوى ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاختلاجات والمضادات الحيوية وأدوية أمراض المعدة هي من مسببات تساقط الشعر أيضا.
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ويقول، "إذا كان الشخص يشكو من تساقط شعره، فعليه ان يتعرف على ما يتناوله من الأدوية. ويمكن أن يصف الطبيب فيتامينات لتقوية الشعر ومنع تساقطه، ولكن يتناول الشخص في نفس الوقت أدوية ليس بحاجة لها، تسبب تساقط شعره".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن النساء غالبا ما يعانين من تساقط الشعر بسبب نقص عنصر الحديد والبروتينات في النظام الغذائي. كما يمكن أن يتساقط الشعر بسبب الأمراض المعدية والمزمنة والإجهاد وأمراض الغدة الدرقية.

"نوفوستي"
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