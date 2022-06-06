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صحة

الكحول... هل يساعد على زيادة الوزن؟

Lebanon 24
06-06-2022 | 14:00
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أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يسبب زيادة الوزن والسمنة. ولكن ليس بسبب محتوى السعرات الحرارية فيها.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أنه يمكن تخفيض الوزن بحرق سعرات حرارية أكثر من التي يحصل عليها الجسم. ولكن هناك منتجات يمكن أن تسبب اختلال برنامج تخفيض الوزن، وتصبح سببا في زيادته، ومن بينها المشروبات الكحولية. لأنها تحفز إنتاج الأنسولين في الجسم، ما يساهم بتراكم الدهون.
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وتقول، "تحتوي الجعة على سعرات حرارية مساوية للموجودة في عصير الطماطم. ولكن تأثير الكحول يختلف عن تأثير عصير الطماطم. فعند شرب الجعة أو مشروب كحولي آخر، فإن مستوى الغلوكوز يرتفع بصورة حادة ويبدأ الجسم بإفراز الأنسولين. وهذا الهرمون بالإضافة إلى معالجة الغلوكوز الزائد، يسبب تراكم الدهون في الجسم".

وتضيف، بالإضافة إلى ذلك، يبطئ الكحول جميع العمليات في الجسم، بما فيها امتصاص المواد المغذية.

وتقول، "الكحول الأثيلي-مادة سامة ومن أجل تحييدها  تتباطأ جميع العمليات الأخرى في الجسم. ويجب على الكبد معالجتها وإزالتها من الجسم، قبل أن تتسبب في إتلاف الدماغ، لذلك فإن الإثانول يبطئ سرعة معالجة الطعام"."نوفوستي"


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