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صحة
بدأ موسم البحر و"البرونزاج"... هكذا يجب التعامل مع حروق الشمس
Lebanon 24
07-06-2022
|
02:00
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التعرض لأشعة الشمس خلال الجلوس على الشاطئ والاستماع بإجازتك الصيفية قد ينتقل في النهاية من كونها رحلة بهدف المرح والترفيه إلى التضرر والإصابة بحروق الشمس، وحتى تبقى إجازتك آمنة وتغمرها السعادة، عليك التعرف على الطريقة المثلى للتعامل السريع مع حروق الشمس لتهدأة بشرتك.
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ويقول الدكتور هاني الناظر، عبر برنامج «صباح الورد» على قناة «Ten»، موضحًا الحلول السريعة للحروق: «التعرض لأي حروق بشكل عام الابتعاد تمامًا عن وضع الثلج ولا معجون سنان ولا دقيق، لكن افتح الصنبور على درجة حرارة عادية بدرجة حرارة الغرفة على الآخر لتتدفق المياه بشدة، وضع يدك أسفل الماء لمدة 10 دقائق والتنشيف بفوطة قطن ثم كريم حروق واتجه إلى الطبيب».
واستكمل: «وتابع: «أكثر المتعرضين لظهور حبوب جلدية أو حساسية بفعل التعرض لضربات الشمس هم أصحاب البشرة البيضاء، يمكن احنا لأن بشرتنا قمحية التأثيرات تكون أقل، لأن أصحاب البشرة البيضاء لا يتمتعون بوجود أي قدر من مادة الميلانين في الجلد، لذلك فإن الجلد لدى أصحاب البشرة البيضاء يتأثر بشكل كبير جدًا من أشعة الشمس ويحترق من أقل تعرض لأشعة الشمس، لذا ينصحون دائمًا بالحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس أو تجنبها».
فيما يقدم الموقع المتخصص في النصائح الطبية «beaumont»، طرق تهدأة حروق الشمس ومعالجته في حالة كانت طفيفة، وينصح بزيارة الطبيب الأقرب إليك إذا طالت تأثيراتها على الجلد، ولا تتهاون مع حالة بشرتك حتى تتم معالجة الحروق في الساعات الأولى من الإصابات، وقبل تلك المراحل من الحروق حاول الواقية في الأساس باستعمال واقيًا من الشمس والكثير منه، كرري وضعه كثيرًا واستخدمي واقيًا من الشمس مقاومًا للماء بمعامل حماية 30 أو أعلى.
ولكن إذا لم تتقن طرق الوقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، خذ حمامًا بمياه بدرجة حرارة عادية: قد يلسع هذا العلاج المنزلي القديم في البداية، لكن الاستحمام البارد يهدئ الجلد المحروق ويخفف الألم مؤقتًا. سيساعد إخراج الحرارة من بشرتك على المدى القصير والطويل، واحرص على تجنب الصابون المعطر الذي قد يزيد من تهيج بشرتك. إذا كنت تفضل الحمام البارد، استخدم غسولًا لطيفًا لإزالة بقايا واقي الشمس والعرق والمياه المالحة وماء المسبح ثم جفف نفسك بمنشفة ناعمة قطنية بدلًا من فرك نفسك بمنشفة خشنة.
كذلك عليك بالاهتمام بالترطيب، احرص على شرب الكثير من الماء، غالبًا ما تسبب حروق الشمس الجفاف الشديد، والذي يمكن أن يكون حالة خطيرة لك ولجلدك. بشرتك تتطلب الماء لتبقى بصحة جيدة، لذا اشرب الكثير منه قبل وبعد حروق الشمس، كذلك تناول مع الماء مشروب جوز الهند الغني بالفيتامينات.
وخذ قسطًا من الراحة، أفضل شيء يمكنك القيام به للمساعدة في تخفيف حروق الشمس هو البقاء بعيدًا عن الشمس لمدة يوم أو يومين. يمكنك إلحاق المزيد من الضرر بتعريض الجلد للأشعة، لذا ارتدِ ملابس خفيفة عند الخروج، إذا كنت مضطرًا للخروج إلى الخارج، فتأكد من استخدام قطعة ملابس أو اثنتين لحمايتك من الشمس، أفضل شئ لك هو الحصول على كتاب جيد والبقاء في الغرفة أو في الشرفة لمدة يوم أو يومين.
المصدر: المصري اليوم
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