تبديلها كل 6 أشهر ليس كافياً! إليكم معلومات مهمة جداً عن فرشاة الأسنان

صحيح أنه يمكنك اتخاذ خطوة قوية للأمام بتعقيم فرشاة أسنانك بأشياء مثل غسول الفم أو بيروكسيد الهيدروجين. لكن يتفق معظم الخبراء على أنك لست بحاجة حقاً إلى تعقيم فرشاة أسنانك بانتظام، مع الاكتفاء فقط بتنظيفها جيداً.إليك كيفية تنظيف فرشاة أسنانك بعناية، لحماية نفسك من الآثار الخطيرة للجراثيم المتراكمة بين شعيراتها.الحفاظ على نظافة فرشاة أسنانك أمر بسيط للغاية. لتنظيف فرشاة الأسنان، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) بما يلي:قم بشطف فرشاة الأسنان جيداً بالماء بعد تنظيف أسنانك. سيؤدي ذلك إلى إزالة أي بقايا من معجون الأسنان وبقايا الطعام الملحوظة.قم بتخزين الفرشاة بشكل عمودي في مكان جيد التهوية حتى تجف في الهواء بعيداً عن فرش الأسنان الأخرى وبدون أن تلمس أي سطح.ووفقاً للأبحاث المنشورة بموقع Hindawi للدراسات العلمية، فإن تخزين فرشاة أسنان رطبة في وعاء مغلق يزيد من نمو الميكروبات فيها بنسبة 70% مقابل تركها مكشوفة للهواء الطلق حتى تجف.ويُعد تخزين كل فرش أسنان أسرتك في كوب واحد أمراً محظوراً أيضاً. لذا احتفظ بفرشاة الأسنان دائماً منفصلة؛ لتجنب انتشار الجراثيم.قد تُحدث درجة حرارة الماء فرقاً أيضاً. على سبيل المثال، قد يعمل الماء الساخن للغاية على تنعيم الشعيرات وتسهيل تفكيك أي مواد في رأس الفرشاة، ما يعرضها لمزيد من التلوث عند الاستخدام.في المقابل، يمكن باستخدام الماء الدافئ تنظيف الأسطح والمساعدة على قتل البكتيريا أيضاً.كما أن غسل فرشاة أسنانك بالغسول جيداً، وشطفها بعناية مع رجّها لإزالة الرطوبة الزائدة سيقطع شوطاً طويلاً بالنسبة لمنع نمو الجراثيم.بحسب موقع WebMD للصحة والطب، يتفق المحترفون عموماً على أن تعقيم فرشاة أسنانك ليس ضرورياً.وإذا كنت مريضاً أو مصاباً بحالة تقلق من نقل الفرشاة لعدواها إليك لاحقاً، فلا توجد طريقة تعقيم مضمونة، لذلك من الجيد استبدال فرشاة أسنانك بمجرد أن تشعر بالتحسن.لذلك يجب أن يكون شطف فرشاة أسنانك وتجفيفها في الهواء واستبدالها بانتظام كافياً لإبقائها نظيفة. أما إذا كنت لا تزال غير مقتنع، فإليك بعض الطرق لتعقيم فرشاة أسنانك لتنظيف عميق وأكثر دقة.