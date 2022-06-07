أي نوع من الكرز لا يجب شراؤه؟

يعتقد المهندس الزراعي ميخائيل فوروبيوف أن الكرز آمن للصحة، باستثناء الحالات التي توجد فيها بقع خاصة على الفاكهة.

وأشار فوروبيوف إلى أن "الكرز الحلو من الأصناف المبكرة قد ظهر بالفعل للبيع"، وأضاف المهندس الزراعي أنه "عند شراء هذا المنتج، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه من أجل حماية المحصول من الآفات، ويمكن للمزارعين معالجة أشجار الفاكهة بالمبيدات. ونصح عند اختيار الكرز الحلو بفحص ما إذا كان هناك "طلاء أبيض" في رأس الكرزة.

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وقال: "في المكان الذي يخرج منه عود الكرزة الواصل مع البزرة، يوجد جوف، تظهر عليه البقع البيضاء إذا لم تم معالجة الكرز بنوع من المبيدات الحشرية، وهذا النوع غير صالح، لذلك لا ينصح بشرائه".

وحذر فوروبيوف: "إذا أكلت مثل هذا الكرز، يمكنك أن تشعر بوخز مزعج في فمك. مثل هذا الشعور هو علامة على بقاء المبيدات الحشرية على الكرز، وهو ما لا ينبغي أن يكون موجودًا. لأن أكل مثل هذه الكرز يمكن أن يؤدي إلى التتسمم".

(سبوتنيك)