Advertisement

صحة

الأمل يطرق أبواب مرضى السرطان.. لقاح واعد في الطريق

Lebanon 24
08-06-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-960222-637902908838592174.jpg
Doc-P-960222-637902908838592174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "الأمل يطرق أبواب مرضى السرطان.. لقاح واعد في الطريق"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية": أظهرت تجارب مبكرة نتائج واعدة بشأن لقاح جديد يرجح أنه سيكون قادرا على منع عودة سرطان البنكرياس، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
Advertisement

ويعيش ربع المرضى فقط لمدة عام أو أكثر بعد تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس، وغالبا ما لا يتم اكتشافه لأن الجهاز المناعي لا يعتبر الورم "تهديدا"، وفق المصدر ذاته.

وأجرى فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور فينود بالاشاندران، من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك، اختبارا شمل 16 شخصا مصابا بالسرطان، حيث جرى منحهم لقاحا خاصا بعد خضوعهم لعملية جراحية.

ويستخدم اللقاح قطعة من الشفرة الجينية للورم "لجعل الخلايا تتعرف على السرطان، مما سيؤدي إلى استجابة مناعية".

وذكرت "ديلي ميل" أن التجارب المبكرة وجدت أن هذا اللقاح، الذي استخدمت فيه تقنية mRNA (مماثلة للقاحات كوفيد-19)، يحفز الجسم على منع عودة سرطان البنكرياس. وأضافت: "لدى 8 مرضى، نجح اللقاح في تنشيط الخلايا للتعرف على المرض.. ظلوا سالمين بعد 18 شهرا من العملية الجراحية".

وفي هذا الصدد، ذكر بالاشاندران، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاغو: "بالنسبة لسرطان البنكرياس، جميع العلاجات حاليا غير فعالة إلى حد كبير".

وتابع: "تشير النتائج المبكرة إلى أنه إذا كانت لديك استجابة مناعية، فقد تقاوم بشكل أفضل".
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
14:00 | 2022-06-08
10:00 | 2022-06-08
08:00 | 2022-06-08
05:00 | 2022-06-08
02:00 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website