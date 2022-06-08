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صحة

كشف علامة رئيسية تشير إلى ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم

Lebanon 24
08-06-2022 | 16:00
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أعلن خبراء موقع Eat This, Not That الأمريكي، أن التبول المتكرر هو علامة رئيسية تشير إلى ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم.

ويشير الخبراء، إلى أن التبول المتكرر هو محاولة الجسم التخلص من نسبة السكر الزائدة في الدم مع البول، ما يؤدي إلى تكرار الذهاب إلى المرحاض.
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وبالطبع يصاحب هذه العلامة، الشعور المستمر بالعطش. لأن كثرة التبول تسبب جفاف الجسم. لذلك عند الشعور بالعطش دائما يجب مراجعة الطبيب، لتشخيص السبب.

ويمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم نتيجة انخفاض حساسية الجسم لتأثير الأنسولين. لذلك عند فقدان مصدر الطاقة يشعر الشخص بتعب مزمن. وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن يشعر الشخص بالجوع عند ارتفاع مستوى السكر بالدم، ويمكن أن ينخفض وزنه كثيرا.

ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم مشكلات في العيون، فقد تنتفخ عدسة العين ويتغير شكلها، ما يؤدي إلى إزدواج الرؤية، أو رؤية ضبابية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المستمر لمستوى السكر في الدم، إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، الذي يظهر على شكل وخز وحرقة وتنمل في الأطراف، ويطلق على هذه الحالة - الاعتلال العصبي المحيطي.
المصدر: روسيا اليوم
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