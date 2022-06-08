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صحة

فيتامين يساهم في تصنيع خلايا الدم الحمراء.. لا تهملوه!

Lebanon 24
08-06-2022 | 23:07
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يعد حمض الفوليك (فيتامين ب9) فيتامينًا مهمًا في تصنيع خلايا الدم الحمراء، كما أنه يساعد في نمو الخلايا والانقسام ويجعلها تؤدي وظائفها بشكل صحي. كما أن له دور مهم للغاية إذ يساهم في تقليل احتمالية إصابة الأجنّة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري.
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يعدّ فقر الدم أحد أكثر نتائج نقص فيتامين B9 إثارة للقلق، ولكن هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها والتي يمكن أن تساعدك في الوقاية منه.

ويجب الحصول على هذا الفيتامين الطبيعي من خلال المدخول الغذائي، حيث لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الأطعمة مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك بشكل طبيعي، لذلك من السهل نسبيا وضع الكثير من فيتامين B9 في نظامك الغذائي.

أعراض نقص فيتامين B9

-التعب والإرهاق والخمول:يحدث هذا لأن الجسم غير قادر على إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح والتي يمكن أن تعيق توصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وبالتالي، عندما تنخفض طاقة أنسجة العضلات، ستشعر بالضعف والتعب حتى وإن لم تكن قد مارست أي مجهود.

-اليرقان:حدوث اصفرار على مستوى الجلد نتيجة زيادة انحلال الدم (التمزق) الناجم عن ضعف تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يصبح الوجه شاحباً بسبب نقص خلايا الدم الحمراء.

-اعتلال الأعصاب وحدوث تنميل في الأطراف.

- تقرحات الفم:يمكن أن تحدث القرحة أو التهاب اللسان أو احمراره عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من فيتامين B9 لإصلاح وتركيب الحمض النووي. ولا ينبغي أبدا تجاهل القرح والقروح المتكررة التي لا تختفي من تلقاء نفسها.

أسباب نقص حمض الفوليك

تشمل أسباب نقص حمض الفوليك ما يلي:

الابتعاد عن تناول الفواكه والخضروات، الإصابة ببعض الأمراض (مثل مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية، أنواع معيّنة من السرطانات، مشاكل الكلى الحادة، وبعض العوامل الوراثية).

أهم مصادر

الفيتامين B9

تشتمل أبرز وأهم المصادر لهذا الفيتامين على الآتي:

الخضار ذات الأوراق الخضراء.

الفطريات.

الكبد.

الخضار ذات الجذور.

البرتقال.

الجوز.

البقوليات المجففة.

صفار البيض.

أما العوامل الإضافية التي تزيد من إحتمالية نقص الفيتامين ب9 في الجسم فهي:

تعاطي الكحول، الحمل، تناول الأطعمة المطبوخة أكثر من اللازم، اتباع نظام غذائي فقير الفيتامينات، الحالات الطبية مثل مرض فقر الدم المنجلي، كبر السن، متلازمات سوء الامتصاص مثل مرض الاضطرابات الهضمية، ومرض التهاب الأمعاء.

لذلك لا تهملوا صحّتكم وراقبوا أجسادكم كي لا تندموا لاحقاً، واتّبعوا بقدر المستطاع نظام غذائي صحّي وشامل غنيّ بالفيتامينات كافّة. 
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