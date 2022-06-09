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صحة
جدري القرود... لقاح جديد يطرح في الأسواق
Lebanon 24
09-06-2022
|
12:00
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يجري في روسيا حاليا اختبار لقاح جديد ضد الجدري، فضلا عن اختبار أدوية لعلاجه.
أعلن ذلك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، مشددا على أهمية بذل جهود منسقة مع بلدان منظمة "شنغهاي" للتعاون بغية التصدي لتحديات جديدة.
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وأوضح أن إحدى المهام التي تطرح اليوم أمام مؤسسات الصحة في بلدان منظمة "شنغهاي" للتعاون هي اتخاذ مواقف منسّقة من رد الفعل على تحديات ومخاطر مثل فيروس جدري القردة.
وأشار وزير الصحة الروسي في خطاب ألقاه في اجتماع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون، أشار إلى أن بلاده مصمّمة على التطوير اللاحق للتعاون مع بلدان المنظمة انطلاقا من روح الشراكة والمساعدة المتبادلة.
وقال في ختام خطابه: "أعرب عن أملي بأن تساعد جهودنا المتبادلة في التطوير اللاحق لأجهزة الصحة في بلداننا".
"نوفوستي"
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