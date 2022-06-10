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صحة
هذا ما يحدث لجسمك اذا توقفت عن تناول الجبنة بشكل تام
Lebanon 24
10-06-2022
|
08:00
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أعلنت الدكتورة أكوا وولبرايت، أخصائية التغذية، أن التخلي عن تناول الجبن يمكن أن يساعد على التخلص من الصداع النصفي ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
وتنصح الخبيرة في حديث لموقع Eat This, Not That الأمريكي، بالتقليل من تناول الأجبان، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم.
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وتقول، "يمكن شراء أجبان ذات مذاق واضح وإضافة كمية قليلة منها إلى الطبق. كما يمكن استبدال الجبن المصنوع من حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم. وإذا أراد الشخص تقليل كمية الصوديوم التي تدخل الجسم، عليه تجنب تناول الأجبان الصلبة".
وتضيف الدكتورة مايا بيلينغر، يمكن أن يكون للتخلي عن تناول الجبن تأثير إيجابي في الصحة، بما في ذلك حالة الجلد.
وتقول، "إن التقليل من تناول الأجبان، يمكن ان يحسن حالة الجلد. لأن الجبن يزيد من إنتاج الزهم، الذي يسد المسام الجلدية ويسبب حب الشباب".
ووفقا لها، التخلي عن تناول الأجبان، يمكن أن يؤدي إلى التخلص من الصداع والصداع النصفي الناجم عن مركب التيرامين الموجود فيها، كما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
وتضيف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التخلي عن تناول منتجات الألبان على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، الذي يسببه مركب الكازين. كما تتحسن عملية الهضم وينخفض احتمال التهاب الأعضاء الداخلية."نوفوستي"
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