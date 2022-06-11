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صحة

"طعام خارق" وفوائد صحية مذهلة.. اكثروا من اليقطين لهذا السبب

Lebanon 24
11-06-2022 | 05:00
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الحفاظ على الصحة واتباع نظام غذائي متوازن يتصدران أولويات الكثير من الناس، لاسيما مع الانتشار الواسع للأطعمة غير الصحية وتبعات ذلك الكبيرة على صحة الإنسان في مختلف أرجاء العالم.

 

وهناك بعض الأطعمة القادرة على حماية جسم الإنسان بشكل جيد وتزويده بما يحتاج إليه. واليقطين من بين تلك الأطعمة. وتقول خبيرة التغذية جوليا زومبانو إن تناول اليقطين يعود بفوائد مذهلة على صحة الإنسان، مضيفة أن اليقطين يجب أن يكون حاضراً في النظام الغذائي اليومي، حسب ما ذكره موقع " health.clevelandclinic"

 

صحة العين والقلب

وعن بعض فوائد اليقطين، قالت خبيرة التغذية جوليا زومبانو "اليقطين غني بفيتامين أ، وهو أمر رائع للرؤية وتقوية جهاز المناعة لديك"، وأضافت أن "تناول كمية صغيرة من اليقطين قادرة على تزويد الجسم بما يحتاجه يوميا من فيتامين أ".

 

الموقع الألماني المتخصص في الأخبار الطبية "هايل براكسيس"، يشير إلى أن اليقطين يحتوي على اللوتين والزيارانثين وهما عنصران غذائيان يساعدان على حماية العين من الضمور البقعي في سن الشيخوخة.

 

أيضاً، تشمل فوائد اليقطين القلب، حيث أفادت خبيرة التغذية الأميركية جوليا زومبانو أن اليقطين غني بالبوتاسيوم، الذي يعد عنصراً أساسياً لصحة القلب. وأردفت أن اليقطين يحتوي كذلك على فيتامين سي المهم للقلب والألياف، كما أن مضادات الأكسدة التي يحتويها يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

 

تقوية المناعة والوقاية من السرطان

ولتناول اليقطين فوائد كبيرة على تقوية مناعة جسم الإنسان، إذ يعد مصدراً لمجموعة من مضادات الأكسدة المقوية للمناعة بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ والحديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على الكاروتينات المقاومة للسرطان.

 

وتوضح خبيرة التغذية جوليا زومبانو: "الكاروتينات هي أصباغ نباتية تنتجها نباتات صفراء وبرتقالية وحمراء مثل اليقطين والجزر والقرع والطماطم"، وأضافت أن الكاروتينات تحارب آثار الجذور الحرة في الجسم، وهو ما قد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

 

مميزات خاصة

وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى أن اليقطين لا يفقد الفيتامينات التي يحتويها بالطبخ، فقد تبين أن مادة البيتا كاروتين، والتي تتحول داخل جسم الإنسان إلى فيتامين أ تستفيد بشكل كبير من تسخين اليقطين، مما يسهل من هضمها، وفق ما أورده موقع "دي فيلت" الألماني.

 

كما أن اليقطين من المواد الغذائية التي لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة (26 سعرة حرارية لكل 100 غرام). ويزود اليقطين جسم الإنسان بألياف غذائية تشعره بالشبع وتساهم بالتالي في عملية تخفيض الوزن، حسب موقع "تسينتروم دير غيزوندهايت".

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المصدر: DW
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