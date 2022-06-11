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صحة

إجراءات لحماية الطفل في حمام السباحة

Lebanon 24
11-06-2022 | 23:00
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قال تقرير جديد للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، إن ن مئات الأطفال الأمريكيين يموتون غرقاً في حمامات السباحة كل عام. وقال التقرير إن معدلات الغرق غير المميت بين الأقل من 15 عاماً لا يزال مرتفعاً.
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وكشف التقرير الذي نشره موقع "ميديكال إكسبرس" الإبلاغ عن متوسط 389 وفاة غرقاً في حمامات السباحة المنزلية كل عام، بين 2017 و9 يونيو (حزيران) الجاري، لأطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن 73% من الحالات، لأطفال دون 5 أعوام.
إجراءات
• لا يجب ترك الطفل أبداً دون رقابة في المياه أو قربها، بما في ذلك أحواض الاستحمام، والبرك، والنوافير.
• لا يجب الانشغال عن مراقبة للطفل بقراءة أو إرسال رسائل نصية أو استخدام الهاتف أو شتت الانتباه بأي طريقة أخرى.
• على أصحاب أحواض سباحة أو الاستحمام الساخن، وضع سلسلة من الحواجز لمنع غير الخاضعين للرقابة من الوصول إلى الماء، بتدابير مثل أجهزة إنذار الأبواب، وأغطية حمامات السباحة، وأجهزة الإغلاق الذاتي، والإغلاق الذاتي على بوابات السياج، والأبواب التي تصل إلى حمامات السباحة.
• تعلم الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال والبالغين.
• تعلم السباحة والتأكد من تعلم الطفل قواعدها كذلك.
• إبعاد الأطفال عن المصارف والأنابيب والفتحات الأخرى لتجنب الوقوع فيها. 
• التأكد من أن أغطية تصريف أي مسبح أوحوض استحمام ساخن يستخدمه الطفل تتوافق مع معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية.
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