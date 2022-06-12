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صحة
هل ينتقل جدري القرود من خلال المحادثات العادية؟
Lebanon 24
12-06-2022
|
02:00
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كشفت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي "CDC"، عن أنه لا ينتشر فيروس جدري القرود إلا عن طريق الهواء أثناء الاتصال المباشر وجهًا لوجه مع شخص مصاب، حيث ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى 49 حالة ويقول المسئولون في هاواي إن "الفيروس موجود في مجتمعنا".
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قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن المرض المداري ينتقل من خلال الاتصال الجسدي مع المرضى، لكنها قالت إنه يمكن أيضًا أن ينتشر عن طريق الهواء من خلال الاتصال المباشر وجهًا لوجه مع المصابين، موضحة، إنه لم يكن من الممكن التقاط فيروس جدري القرود من المحادثات العادية أو المرور بالآخرين في متاجر البقالة، كما دعا مسئولو الصحة الأمريكيون عيادات الصحة الجنسية لبدء اختبار جميع المرضى بحثًا عن الفيروس، مؤكدين، إنه في كثير من الحالات إنها بدت مشابهة للأمراض المنقولة جنسيًا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن 49 حالة إصابة بجدري القرود، وأصبحت رود آيلاند الولاية الـ 15 التي تكتشفها، تأتي إرشادات اليوم بعد أن تراجع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مرة أخرى عن التوصية بارتداء الكمامة أثناء التواجد في الخارج.
وأضافت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، أنه يمكن أن ينتشر جدري القرود عن طريق الهواء ولكن فقط من خلال الاتصال المباشر وجهاً لوجه مع شخص مصاب، حيث أكدت الدكتورة روشيل والينسكي، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC) ، إن جدري القرود ينتقل من خلال الاتصال الجسدي مع المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض ومن خلال لمس ملابسهم وأغطية أسرهم.
(اليوم السابع)
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