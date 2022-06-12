منها الطعام بسبب التوتر... أسوأ 4 عادات غذائية إحذروا منها

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احذر كثرة تناول الحلويات

تظهر الأبحاث أنه عندما تكون متعبًا، فمن المرجح أن تلجأ إلى الحلويات للحصول على المزيد من الطاقة أو للاستيقاظ، والحلويات المزينة بشكل غني التي تضم الأشياء الجيدة التي تسبب الإدمان، والمخفوقات ، والعصائر ، والفطائر وكل هذه تسبب أضرارا لك.

تؤدي الأطعمة المعالجة السكرية إلى إطلاق مادة الدوبامين الكيميائية العصبية "للشعور بالسعادة" في مركز المكافأة في دماغك.



قد يعني المزيد من الدوبامين المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، ويمكن أن تكون عوامل مختلفة مثل الاكتئاب وقلة النوم والرغبة الشديدة في الدورة الشهرية ومرض السكري من أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر. يتبع الكثيرون عادات غذائية خاطئة قد تكون السبب وراء عدد من المضاعفات الصحية، حيث قد يؤدي تناول الأطعمة الحلوة والمقلية والسريعة إلى التسبب في أضرار على المدى الطويل لك، في هذا التقرير نتعرف على أسوأ 4 عادات غذائية يجب الحذر منها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".تظهر الأبحاث أنه عندما تكون متعبًا، فمن المرجح أن تلجأ إلى الحلويات للحصول على المزيد من الطاقة أو للاستيقاظ، والحلويات المزينة بشكل غني التي تضم الأشياء الجيدة التي تسبب الإدمان، والمخفوقات ، والعصائر ، والفطائر وكل هذه تسبب أضرارا لك.تؤدي الأطعمة المعالجة السكرية إلى إطلاق مادة الدوبامين الكيميائية العصبية "للشعور بالسعادة" في مركز المكافأة في دماغك.قد يعني المزيد من الدوبامين المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، ويمكن أن تكون عوامل مختلفة مثل الاكتئاب وقلة النوم والرغبة الشديدة في الدورة الشهرية ومرض السكري من أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكر.

لا تحدث الرغبة الشديدة في تناول الحلويات لأننا اعتدنا على تناولها ولكن مرات عديدة بسبب الجفاف. من خلال تثقيف أنفسنا حول المخاطر الصحية التي تنطوي عليها، يمكن أن يساعد تناول المزيد من البروتين وممارسة الرياضة والراحة الكافية في تهدئة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

الأكل بسبب التوتر والإجهاد

يحدث الأكل العاطفي بسبب ضغوط العمل أو المخاوف المالية أو مشكلات العلاقات أو المشكلات الصحية.

يعتبر تناول الطعام بسبب التوتر و الإجهاد أكثر شيوعًا لدى النساء منه مع الرجال وفقًا لدراسات مختلفة.

الإهمال في الأكل

عندما يكون دماغ الشخص مشتتًا، فهو لا يعرف نوع الطعام الذي يستهلكه أو كميته إنه ببساطة تناول الطعام دون جوع لمنع الملل وعندما يتم تتبع العقل من خلال التلفزيون والمحادثات وغيرها من المشتتات.

هذه المصادر الخارجية مثل الإعلانات الغذائية على شاشات التلفزيون واللوحات الإعلانية هي الأسباب الرئيسية للأكل الطائش.

يعد التحول من الأكل الطائش أو المهمل إلى الأكل اليقظ أمرًا صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا.

لا يعني الأكل الواعي تناول الطعام المناسب في الوقت المناسب ، بل يتعلق بتركيز كل حواسك والحضور أثناء التسوق والطهي وتقديم الطعام وتناوله.

الأكل اليقظ يحسن التركيز والهضم ويخفف من القلق.

احذر الكميات الكبيرة للطعام

خيارات الطعام اللذيذة التي لا نهاية لها والتوافر الواسع للوجبات الخفيفة السريعة تجعل من السهل تناول وجبة دسمة دون الاهتمام بكمية الطعام، تناول كميات كبيرة من الطعام يعزز دهون الجسم ، ويعطل تنظيم الجوع ، ويؤدي إلى زيادة الأمراض ، ويضعف وظائف المخ ، وفي بعض الأحيان عسر الهضم الشديد.

(اليوم السابع)