Advertisement

صحة

متلازمة "رامزي هانت "... اليكم بعض المعلومات حولها

Lebanon 24
12-06-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-961407-637906281208953405.jpg
Doc-P-961407-637906281208953405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن المغني الكندي جاستن بيبر، عن إصابته بمتلازمة "رامزي هانت"، يوم أمس عبر مقطع فيديو نشره على "انستغرام" يشرح فيه حالته المرضية، ولكن ما هي هذه المتلازمة؟

تعرف متلازمة "رامزي هانت" بأنها اضطراب عصبي نادر يمكن أن تحدث لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بجدري الماء، إذا تمت إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي الخامل مما يؤدي إلى الإصابة بالهربس النطاقي، والتي تؤثر بدورهاعلى عصب الوجه وقد تؤدي إلى شلل الوجه وفقدان السمع، ويمكن أن تشمل أعراض الحالة ظهور بثور في الأذنين أو سقف الفم.
Advertisement

ووفقا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة (NORD)، فإن متلازمة رامزي هانت نادرة وتؤثر على حوالي 5 من كل 100000 شخص في الولايات المتحدة وفقا لأحد التقديرات، وغالبا ما يتأثر بها كبار السن.

كيف يتم تشخيص وعلاج متلازمة رامزي هانت؟

عادة ما يتم تشخيص المتلازمة من خلال تاريخ طبي مفصل وتحديد الطفح الجلدي المميز وشلل الوجه، وقد يكون هذا صعبا، حيث قد لا تظهر الأعراض في نفس الوقت، وفقًا لـ NORD ، تقول Mayo Clinic في بعض الحالات قد يكون الطفح الجلدي غائبا تماما، وبمجرد تشخيص متلازمة رامزي هانت ، يوصى باستخدام مضادات الفيروسات والمنشطات.

ما مدى شدة متلازمة رامزي هانت؟

وفقا للجمعية الخيرية البريطانية Facial Palsy UK ، يمكن أن يحدث العلاج الفوري فرقا كبيرا في نتائج المريض، حيث يتعافى حوالي 70 بالمائة من أولئك الذين يتلقون الأدوية المضادة للفيروسات في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، إذا لم يحدث هذا فإن فرص الانعكاس الكامل للأعراض تنخفض إلى 50 بالمائة.

تقول المنظمة الخيرية إن الحالات الخفيفة يمكن أن تحل في غضون أسابيع قليلة، لكن الضرر الأكثر خطورة الذي يصيب العصب يؤدي إلى وقت أطول للشفاء ويقلل من فرص العودة الكاملة إلى الصحة.

وكان قد قال المغني جاستن بيبر إنه يركز على الراحة وممارسة تمارين الوجه لمساعدته على التعافي، وأضاف أنه سيعود إلى طبيعته، ولم يحدد الوقت الذي يحتاجه للشفاء"washingtonpost"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-06-12
08:00 | 2022-06-12
07:00 | 2022-06-12
05:00 | 2022-06-12
02:00 | 2022-06-12
00:00 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website