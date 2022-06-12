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صحة

الكثير من الإسبريسو ليس في صالح القلب

Lebanon 24
12-06-2022 | 23:00
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وجدت دراسة جديدة أن شرب ما بين 3 و5 فناجين من قهوة الإسبريسو يرتبط بارتفاع مستوى الكولسترول، خاصة لدى الرجال. وأظهرت بيانات جديدة أن الطريقة المستخدمة في تحضير هذه النوعية من القهوة تؤثر على كمية بعض العناصر التي تبقى في الكوب وترتبط بارتفاع الكولسترول.
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وقالت الدراسة التي نشرها موقع "فري ويل هيلث"، إن مشروب الإسبريسو يحتوي على نسبة متوسطة من مواد كيميائية مثل كافيستول، وكاهويل والتي ترتبط بزيادة الكولسترول الضار. كما تحتوي القهوة الفرنسية على نسبة أعلى من هذه المركبات مقارنة بالقهوة المفلترة.
وقام باحثون من النروج بمراجعة بيانات 20 ألف شخص أعمارهم فوق الـ 40، وتبين أن من يتناولون 3 إلى 5 أكواب من الإسبريسو يومياً بينهم لديهم ارتفاع في المستوى الإجمالي للكولسترول، وأن هذا التأثير كان أوضح لدى الرجال.
وبينت الدراسة أن تناول 6 أكواب من القهوة المغلية ارتبط بارتفاع الكولسترول الإجمالي لدى النساء، وليس لدى الرجال.
ونصحت نتائج الدراسة بتقليل استهلاك الإسبريسو إلى فنجانين يومياً على الأكثر، وبالتالي تقليل نسبة المركبات غير الصديقة للقلب.
وتُعرف القهوة بفوائد عديدة، لكن تلعب نوعية البن وطريقة تحضيره دوراً هاماً في حصول الجسم على هذه الفوائد.
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