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صحة

اليكم الفوائد العديدة لـ" الارضي شوكي"!

Lebanon 24
12-06-2022 | 23:08
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كتبت شنتال عاصي في الديار:
 
 
يعتبر «الخرشوف» أو «الأرضي شوكي» من أهم وأشهى المقبّلات التي تزيّن المائدة اللبنانية، وفضلاً عن مذاقها اللذيذ، تتّسم «الأرضي شوكي» بفوائدها الصحيّة الجمّة ويعتبر من أغنى العناصر الغذائية بالألياف، فثمرة الخرشوف متوسطة الحجم تحتوي على 7 غرامات من الألياف، ومع ذلك فإن فوائدها لا تقتصر على احتوائها على الألياف فقط .
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فوائدها الذهبيّة ربما ستشجع الناس على إدراجها ضمن وجباتها بشكل يومي وأبرزها:


- تنظيم ضغط الدم: تساعد الأرضي شوكي في خفض ضغط الدم، فهي غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تحييد آثار الصوديوم الزائد الذي يرفع من ضغط الدم. هذا وينصح لمرضى السكري تناول الأرضي شوكي بشكل منتظم للمساعدة في منع المضاعفات التي تلحق بهم مثل ارتفاع ضغط الدم.

- دعم وظائف الكبد: تحسّن «الأرضي شوكي» وظائف الكبد ، نظراً لخصائصها المضادة للأكسدة ، كما أنها تخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد .

- تحسين عملية الهضم: تحسّن «الأرضي شوكي» عملية الهضم في الجسم ، كما أن مادة «السينارين» التي تميّزها، تساعد في الحد من آلام المعدة التي يسببها عسر الهضم، و الألياف تقي من «الإمساك والغازات» في المعدة.

- المساعدة على فقدان الوزن: تحتوي «الأرضي شوكي» على كميات قليلة جدا من السعرات الحرارية والدهون، لذلك، يمكن تناول هذا الطعام الصحي بنسب جيدة دون القلق بشأن زيادة الوزن.

- التحسين من صحة الجلد: تشمل فوائد الأرضي شوكي للبشرة دعم نظام المناعة وتزويده بمضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الحرة التي تؤدي للشيخوخة

- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: يعزز الأرضي شوكي صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق المساعدة في زيادة الكولسترول الجيد (HDL أو أحماض أوميغا 3 الدهنية) وتقليل الكوليسترول السيئ (LDL). الأمر الذي يحمي الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب القاتلة والسكتة الدماغية.

- التقليل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف: تعتبر «الأرضي شوكي» غنية بالفيتامين «K»، المعروف بخصائصه المضادة لتجلط الدم، كما أنه يحسن وظائف المخ ، ويقلل مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

فضلاً عن غناها بالفيتامين «C»، الذي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، كما يساعد في التئام الجروح ويعزز مناعة الجسم. 
 
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