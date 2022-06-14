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صحة
الألياف الغذائية قد تحمي الجلد من الحساسية
Lebanon 24
14-06-2022
|
05:00
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وجدت دراسة جديدة أن التخمّر الميكروبي للألياف الغذائية في الأمعاء يمكن أن يحمي من أمراض الجلد التحسسية. وأظهرت الأبحاث أن تخمير الألياف داخل الأمعاء بواسطة البكتريا يتلوه إنتاج أحماض دهنية تحمي من التهاب الجلد.
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وأجريت الدراسة في جامعة لوزان بسوسرا، وتوصلت إلى أن للأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تعرف بـ SCFAs فوائد صحية تتجاوز القناة الهضمية، بل تؤثر على مواقع بعيدة مثل: الجلد والرئة ونظام القلب والأوعية الدموية.
وبحسب موقع "دايلي ساينس"، سعت الدراسة لاستكشاف أثر الأمعاء على الجلد الناشئ، وتبين أن الألياف الغذائية يمكن أن تكون وسيلة وقائية ضد التهاب الجلد التحسسي، من خلال تنشيط المناعة.
وقالت نتائج الدراسة إن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة SCFAs يمكن استخدامها موضعياً ككريم أو دهان لتحسين حاجز الجلد ضد الغبار المنزلي المثير للحساسية، وضد عوامل بيئية أخرى.
وتوجد الألياف الغذائية في الأطعمة النباتية، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والبقول والحبوب الكاملة.
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