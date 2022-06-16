هل تعاني أوجاعا بالمفاصل؟.. إليك أفضل رياضة على الإطلاق

لعل للرياضة بشكل عام فوائد جمّة، إلا أن للمشي خصوصا ترتيبا خاصا.



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دراسة قطعت الشك باليقين

وتبين من النتائج أن ممارسة رياضة المشي تساعد على تقليل الألم وتبطئ أيضًا من الضرر الذي يحدث في المفاصل، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Arthritis & Rheumatology.



فقد تم إجراء البحث بواسطة علماء في كلية بايلور للطب، والذين استندوا إلى دراسة رصدية جرت على مدى عدة سنوات. فقد أفادت أبحاث جديدة أن المشي يمكن أن يكون وسيلة قوية لمعالجة هشاشة العظام في الركبتين، وذلك بعد دراسة أجريت بشكل منتظم لأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عاما.دراسة قطعت الشك باليقينوتبين من النتائج أن ممارسة رياضة المشي تساعد على تقليل الألم وتبطئ أيضًا من الضرر الذي يحدث في المفاصل، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Arthritis & Rheumatology.فقد تم إجراء البحث بواسطة علماء في كلية بايلور للطب، والذين استندوا إلى دراسة رصدية جرت على مدى عدة سنوات.





فقام المشاركون بشرح عاداتهم في المشي، بما يشمل الوقت الذي يقضونه في ممارسة رياضة المشي وتكرارها، وهو ما مكّن الباحثين من تصنيف 73% من المجموعة على أنهم ممن يمارسون رياضة المشي بانتظام في حين كان باقي المشاركين من غير الممارسين.





تقليل مشاكل المفاصل

وكشف الباحثون أن أولئك، الذين يمارسون رياضة المشي، تنخفض لديهم احتمالية التعرض لألم متكرر في الركبة بنسبة 40%. وشملت أكثر من 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر ممن يعانون من هشاشة العظام في الركبة، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل.فقام المشاركون بشرح عاداتهم في المشي، بما يشمل الوقت الذي يقضونه في ممارسة رياضة المشي وتكرارها، وهو ما مكّن الباحثين من تصنيف 73% من المجموعة على أنهم ممن يمارسون رياضة المشي بانتظام في حين كان باقي المشاركين من غير الممارسين.تقليل مشاكل المفاصلوكشف الباحثون أن أولئك، الذين يمارسون رياضة المشي، تنخفض لديهم احتمالية التعرض لألم متكرر في الركبة بنسبة 40%.