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صحة
نقص فيتامين عامل خطر يرتبط بالخرف
Lebanon 24
16-06-2022
|
08:00
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حذّرت نتائج دراسة جديدة من آثار نقص فيتامين "د" على الدماغ والجهاز العصبي، فقد تبين ارتباط المستوى المنخفض منه في الجسم بانخفاض حجم المخ، وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة "ساوث أستراليا"، تدعم التحليلات الجينية التأثير السلبي لنقص فيتامين "د" على الخرف.
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وقالت نتائج الدراسة إن بالإمكان منع حوالي 17% من حالات الخرف حول العالم عن طريق زيادة فيتامين "د" إلى المستوى الطبيعي في الدم، وهو 50 نانومول/ لتر.
ونُشرت نتائج الدراسة على موقع "دايلي ساينس"، واعتمد البحث على بيانات حوالي 300 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي البريطاني.
وحذّرت الدراسة من تزايد أعداد المصابين بالخرف بمعدل 10 ملايين حالة جديدة كل عام حول العالم. ويحدث نقص فيتامين "د" نتيجة عدم التعرّض بما يكفي لأشعة الشمس المباشرة من دون تغطية الجلد.
ويوجد الفيتامين في بعض الأسماك مثل السردين والسلمون، وخاصة عظام السمك، ويتوفر أيضاً في البيض والحليب والفطر (المشروم).
ونظراً لعدم توفره في مصادر غذائية عديدة يُنصح بالتعرّض للشمس مباشرة وليس من وراء زجاج النوافذ لفترة لا تقل عن 20 دقيقة يومياً، أو تناول مكملات الفيتامين.
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