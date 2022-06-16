لماذا يتورم الكاحل؟

Advertisement

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث إن لتورم الكاحل أسباب أبرزها السمنة، والإجهاد البدني الشديد، والإصابات، والالتهابات.وأضافت أنه قد يكون أثراً جانبياً لأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية خفض الضغط والكورتيزون ومضادات الالتهاب.كما قد يكو عرضاً جانبياً لقصور القلب المزمن، أو ما يعرف بفشل القلب الأيمن.ويمكن لأمراض الكلى أو الكبد، مثل تليف الكبد المتقدم، أن تسبب أيضاً التورم وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير تورم الكاحل إلى جلطة دموية تسبب انسداد الأوردة.لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي خاصةً إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى وضيق التنفس.