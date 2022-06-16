المشروبات السكرية تزيد من خطر الاصابة بسرطان الكبد

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أشار بحث قدم في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية NUTRITION 2022 LIVE ONLINE إلى ارتباط شرب مشروب واحد على الأقل من المشروبات السكرية يوميا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.وقام باحثون من مؤسسات متعددة بما في ذلك مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، بفحص بيانات 90504 امرأة بعد سن اليأس، تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما، على مدى ما يقرب من 19 عاما من المتابعة، لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين تناول المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصير الفاكهة وخطر الإصابة بسرطان الكبد.ووجدوا أن النساء اللاتي تناولن مشروبا محلى واحدا على الأقل يوميا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 73٪ مقارنة بالنساء اللاتي تناولن ثلاثة مشروبات حلوة أو أقل في الشهر، وبحسب البيانات فإن النساء اللاJي يشربن مشروبا حلوا واحدا أو أكثر يوميا كان لديهن خطر أعلى بنسبة 78٪.ويعتبر سرطان الكبد هو الشكل السادس الأكثر شيوعا لتشخيص السرطان في جميع أنحاء العالم، وفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان الدولي.وتشير الدلائل إلى أن عادات المشروبات الأخرى يمكن أن تؤثر على مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، مثل شرب الكحول المرتبط بمخاطر أعلى، والقهوة، المرتبطة بانخفاض المخاطر.تشير نتائج الدراسة إلى أن تقليص المشروبات السكرية قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، إذا أكدت المزيد من الأبحاث الارتباط، وفقا لما ذكره لونغ غانغ تشاو ، المؤلف الرئيسي للدراسة ومرشح الدكتوراه في جامعة ساوث كارولينا.وقال تشاو في بيان صحفي "استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالماء والقهوة أو الشاي غير المحلى بالسكر يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد".كان الباحثون قد افترضوا أن المشروبات المحلاة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بسبب الآثار الجانبية للسكر، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى جعل الناس أقل حساسية للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر أيضا إلى زيادة الوزن، مما يزيد من خطر تكون الدهون حول الكبد، وكلا العاملين يمكن أن يضرا بصحة الكبد ويرتبطا بقوة بمخاطر الإصابة بالسرطان ، وفقا للباحثين.وأشار الباحثون إلى أن الدراسة محدودة من حيث أنها قائمة على الملاحظة ، وكتب الباحثون أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرابط قد يكون صحيحا بالنسبة للسكان الآخرين مثل الرجال والنساء الأصغر سنا.وقال تشاو في العرض التقديمي بما أن بعض الأدلة تشير إلى أن الناس إما يحافظون على عاداتهم في تناول المشروبات السكرية، أو يزيدون من استهلاكهم، فإن فهم المخاطر يمكن أن يساعد الناس على اتخاذ قرارات صحية بشأن خيارات المشروبات اليومية."insider"