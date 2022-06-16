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صحة

‫آلام الجانب الأيسر من البطن... الى ماذا تشير؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 07:00
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قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن ‫آلام الجانب الأيسر من البطن لها أسباب عدة، ويمكن تشخيصها بناء ‫على موضع الآلام الدقيق والأعراض الأخرى المصاحبة لها.

‫وأوضح المركز أن الآلام في الجزء العلوي الأيسر من البطن تشير إلى مشاكل ‫في المعدة والقلب والرئتين والبنكرياس والطحال، كما تشير الآلام في الجزء ‫العلوي الأوسط من البطن إلى مشاكل في الطحال والكليتين والحالب والأمعاء ‫الغليظة
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‫آلام شديدة
‫وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت الآلام شديدة أو في حال ‫استمرارها مدة طويلة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى ‫والدوار والغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال أو الإمساك وحرقة المعدة وآلام ‫الصدر وضيق التنفس ونوبات التعرق وآلام أثناء التبول.

‫وأشار المركز إلى أن قائمة الأمراض المحتملة بناء على هذه الأعراض ‫المتنوعة تشمل التهاب الغشاء المخاطي في المعدة وأمراض الأمعاء المزمنة ‫(التهاب القولون التقرحي وداء كرون) وعدم تحمل الطعام (الفركتوز ‫واللاكتوز والجلوتين)، والتهاب البنكرياس، وحصوات الكلى والمسالك ‫البولية، والالتهاب الرئوي، والأزمة القلبية."الجزيرة"
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