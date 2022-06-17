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صحة

فوائد شرب 2 لتر ماء كثيرة... لم تكن تتخيلها!

Lebanon 24
17-06-2022 | 05:00
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يعتبر الحفاظ على كمية السوائل المناسبة في الجسم عاملاً رئيسياً لسير عمل الأعضاء بشكل طبيعي، فضلاً عن توليد خلايا صحية جديدة. من هنا، يعدّ شرب لترين من الماء له مهمّاً جداً، وقد يتمّ بسلاسة من خلال تناول 8 أكواب موزّعة خلال اليوم. فما هي فوائد شرب 2 لتر ماء يومياً؟
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تحسين وظائف المخ ومستويات الطاقة

يؤدي جفاف الجسم إلى تعطيل وظائفه مثل الإعياء، انخفاض التركيز وسرعة التفاعل، ضعف الذاكرة قصيرة المدى، سوء المزاج، زيادة وتيرة الصداع.


تقوية العضلات

يسبّب تعزيز شرب الماء قوة العضلات ويزيد من قدرتها على التحمل، إذ يرتبط انخفاض الأداء البدني والعقلي مع الجفاف الخفيف الناجم عن الحرارة أو التمرين وقلة شرب المياه.

طرد السموم من الجسم

للماء وظيفة هامّة جداً وهي أنه ينظف الجسم من السموم ويزيد من طاقته والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى تحسّن عمل الكلى التي تستعيد توازنها من خلال شرب المياه بشكل منتظم.

تأخير الشيخوخة

يسبب الجفاف تجعد الجلد قبل الأوان. من هنا، يزيل شرب الماء السموم ويجعل البشرة متألقة ويعمل على توليد خلايا جديدة وتعزيز الكولاجين، ما يجدد الجلد ويظهره بشكل أكثر صحة.

خسارة الوزن

يقلّل شرب الماء من الشهية ويجعل الناس يشعرون بالشبع، مما يقلل من فرص الإسراف في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية. يوصى بشرب كوب من الماء قبل كل وجبة لتقليل تناول الطعام وبالتالي تقليل السعرات الحرارية.


منع التهابات المسالك البولية

يزيل الماء جميع السموم ويحافظ على نظافة الكلى ويمنع تكون حصواتها. لذا فمع تناول لترين من الماء، يتم إنتاج البول بشكل متكرر، وطرد البكتيريا من المسالك البولية ويمنع أي عدوى محتملة.
 
(صحتي)
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