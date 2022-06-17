فوائد شرب 2 لتر ماء كثيرة... لم تكن تتخيلها!

Advertisement

يعتبر الحفاظ على كمية السوائل المناسبة في الجسم عاملاً رئيسياً لسير عمل الأعضاء بشكل طبيعي، فضلاً عن توليد خلايا صحية جديدة. من هنا، يعدّ شرب لترين من الماء له مهمّاً جداً، وقد يتمّ بسلاسة من خلال تناول 8 أكواب موزّعة خلال اليوم. فما هي فوائد شرب 2 لتر ماء يومياً؟تحسين وظائف المخ ومستويات الطاقةيؤدي جفاف الجسم إلى تعطيل وظائفه مثل الإعياء، انخفاض التركيز وسرعة التفاعل، ضعف الذاكرة قصيرة المدى، سوء المزاج، زيادة وتيرة الصداع.تقوية العضلاتيسبّب تعزيز شرب الماء قوة العضلات ويزيد من قدرتها على التحمل، إذ يرتبط انخفاض الأداء البدني والعقلي مع الجفاف الخفيف الناجم عن الحرارة أو التمرين وقلة شرب المياه.طرد السموم من الجسمللماء وظيفة هامّة جداً وهي أنه ينظف الجسم من السموم ويزيد من طاقته والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى تحسّن عمل الكلى التي تستعيد توازنها من خلال شرب المياه بشكل منتظم.تأخير الشيخوخةيسبب الجفاف تجعد الجلد قبل الأوان. من هنا، يزيل شرب الماء السموم ويجعل البشرة متألقة ويعمل على توليد خلايا جديدة وتعزيز الكولاجين، ما يجدد الجلد ويظهره بشكل أكثر صحة.خسارة الوزنيقلّل شرب الماء من الشهية ويجعل الناس يشعرون بالشبع، مما يقلل من فرص الإسراف في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية. يوصى بشرب كوب من الماء قبل كل وجبة لتقليل تناول الطعام وبالتالي تقليل السعرات الحرارية.منع التهابات المسالك البوليةيزيل الماء جميع السموم ويحافظ على نظافة الكلى ويمنع تكون حصواتها. لذا فمع تناول لترين من الماء، يتم إنتاج البول بشكل متكرر، وطرد البكتيريا من المسالك البولية ويمنع أي عدوى محتملة.