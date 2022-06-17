Advertisement

صحة

هذه الأطعمة تسبب الإمساك!

Lebanon 24
17-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-962941-637910561984229094.jpg
Doc-P-962941-637910561984229094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة مريحة، ولكن في الغالب بسبب عدم وجود أي مغذيات بها بشكل رئيسي، من الصعب عليها تحريك الألياف من خلال الجهاز الهضمي ، مما يسبب إمساك، وفقًا لمسح أجرته الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، من المرجح أن يعاني معظم الأشخاص من الإمساك المزمن في حالات:
Advertisement

-الحامل

-الأشخاص الذين لا يتناولون الألياف في الطعام

-لا تشرب كمية كافية من الماء

-تمتع بأسلوب حياة مستقر

وفقا لموقع " timesnownews" يؤدي الإمساك ، عندما يصبح مزمنًا ، إلى العديد من أمراض الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، والالتهابات البكتيرية في الأمعاء الدقيقة ، وأمراض الأمعاء الالتهابية ، وكل ذلك يزيد الأمر سوءًا على جسمك.

أطعمة تسبب إمساك مزمن؟
 
من أفضل الطرق للوقاية من الإمساك أو التخلص من الإمساك هو تجنب الأطعمة التي تسببها، فيما يلي قائمة بأكثر الأطعمة والمشروبات شيوعًا التي يجب عليك تجنبها:

الجولتين:
 
قد يكون الجلوتين مشكلة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية تجاهه، يمكن أن يسبب الجلوتين ، وهو بروتين موجود في القمح والجاودار والشعير ، إمساكًا شديدًا.

البيض:
 
يقول الأطباء إن البيض يمكن أن يسبب الإمساك لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، تعتبر حساسية البيض أيضًا شائعة جدًا وهذا ما يفسر سبب صعوبة هضمها لدى بعض الأشخاص.

الأرز الأبيض:
 
يمكن أن يؤدي الأرز الأبيض إلى الإمساك بسبب إزالة القشرة والنخالة والجراثيم المحملة بالألياف، يمكنك استبداله بالأرز البني وهو أيضًا مصدر جيد للحبوب الكاملة ويحتوي على حوالي 3.5 جرام من الألياف و 5 جرام من البروتين في كوب واحد.
(اليوم السابع) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
12:00 | 2022-06-17
10:00 | 2022-06-17
07:21 | 2022-06-17
07:00 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website