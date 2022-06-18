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صحة

ركوب الدراجات ولا المشي... أي نشاط يحرق الدهون أكثر؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:00
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التمارين الهوائية مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي وحيوية، ليس كل الناس مرتاحين لبذل جهد إضافي لممارسة الرياضة، وبالتالي ، فإن المشي أو ركوب الدراجات بانتظام هو الخيار الأفضل لهؤلاء الأشخاص.

يُعد المشي وركوب الدراجات من التمارين الرياضية التي يمكن أن تخفف من عملية التمثيل الغذائي والقوة البدنية، يمكن أن يزيد أيضًا من القدرة على التحمل وخفة الحركة.
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وفقا لموقع " healthline"، يعد ركوب الدراجات والمشي مفيدًا لصحة قلبك والجهاز الهضمي ووظائف الكلى والجهاز العصبي، لكن واحدة من هذه يمكن أن تعطيك نتائج أفضل، دعنا نعرف أيهما أفضل لصحتك من بين ركوب الدراجات أو المشي.

الذي يحرق المزيد من السعرات الحرارية؟
 
تعتمد كمية السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء ركوب الدراجات أو المشي على شدة التمرين، على سبيل المثال ، يحرق المشي السريع سعرات حرارية أكثر من ركوب الدراجات البطيء، تعتمد السعرات الحرارية التي يتم حرقها في الجسم أيضًا على عوامل مثل الطول والوزن وحركة الجسم

هذا هو الرسم البياني الذي يمكن أن يساعدك في معرفة عدد السعرات الحرارية المحروقة، إذا كان وزنك 68 كجم وتمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة تقريبًا فأن:

ركوب دراجات خفيفة - 240 سعرة حرارية

ركوب دراجات عالية الكثافة - 357 سعرة حرارية

المشي البطيء: 154 سعرة حرارية

المشي المعتدل: 179 سعرة حرارية

المشي السريع - 250 سعرة حرارية

ونتيجة لهذا المخطط ، فإننا نفهم أن ركوب الدراجات يمكن أن يساعدك على حرق سعرات حرارية أكثر من المشي في نفس الفترة الزمنية. قد يتغير هذا تبعًا لوزن الشخص وطوله.

أيهما أفضل للعضلات؟
 
من المثير للاهتمام، أن كلاً من ركوب الدراجات والمشي ينطويان على استخدام عضلات متشابهة من أجل إنتاج القوة وحركة الانتقاء، العضلات الرئيسية التي يتم استخدامها في هذا النشاط هي عضلات الورك وأوتار الركبة، وكلاهما يولد الطاقة التي تجعل الشخص يتحرك أو يدور، يتم تنشيط العضلات مع زيادة السرعة أثناء ركوب الدراجات ، خاصةً عندما تحاول الضغط بقوة على الدواسة لبناء الزخم

أيهما أفضل لخسارة الوزن: ركوب الدراجات أم المشي؟
 
بالمقارنة مع المشي ، فإن ركوب الدراجات له تأثيرات أفضل في إنقاص الوزن، تقول دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة أن ركوب الدراجات يؤثر على التمثيل الغذائي بوتيرة أسرع بكثير.
 
(اليوم السابع)
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