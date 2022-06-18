ركوب الدراجات ولا المشي... أي نشاط يحرق الدهون أكثر؟

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التمارين الهوائية مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي وحيوية، ليس كل الناس مرتاحين لبذل جهد إضافي لممارسة الرياضة، وبالتالي ، فإن المشي أو ركوب الدراجات بانتظام هو الخيار الأفضل لهؤلاء الأشخاص.يُعد المشي وركوب الدراجات من التمارين الرياضية التي يمكن أن تخفف من عملية التمثيل الغذائي والقوة البدنية، يمكن أن يزيد أيضًا من القدرة على التحمل وخفة الحركة.وفقا لموقع " healthline"، يعد ركوب الدراجات والمشي مفيدًا لصحة قلبك والجهاز الهضمي ووظائف الكلى والجهاز العصبي، لكن واحدة من هذه يمكن أن تعطيك نتائج أفضل، دعنا نعرف أيهما أفضل لصحتك من بين ركوب الدراجات أو المشي.تعتمد كمية السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء ركوب الدراجات أو المشي على شدة التمرين، على سبيل المثال ، يحرق المشي السريع سعرات حرارية أكثر من ركوب الدراجات البطيء، تعتمد السعرات الحرارية التي يتم حرقها في الجسم أيضًا على عوامل مثل الطول والوزن وحركة الجسمهذا هو الرسم البياني الذي يمكن أن يساعدك في معرفة عدد السعرات الحرارية المحروقة، إذا كان وزنك 68 كجم وتمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة تقريبًا فأن:ركوب دراجات خفيفة - 240 سعرة حراريةركوب دراجات عالية الكثافة - 357 سعرة حراريةالمشي البطيء: 154 سعرة حراريةالمشي المعتدل: 179 سعرة حراريةالمشي السريع - 250 سعرة حراريةونتيجة لهذا المخطط ، فإننا نفهم أنفي نفس الفترة الزمنية. قد يتغير هذا تبعًا لوزن الشخص وطوله.من المثير للاهتمام، أن كلاً من ركوب الدراجات والمشي ينطويان على استخدام عضلات متشابهة من أجل إنتاج القوة وحركة الانتقاء، العضلات الرئيسية التي يتم استخدامها في هذا النشاط هي عضلات الورك وأوتار الركبة، وكلاهما يولد الطاقة التي تجعل الشخص يتحرك أو يدور، يتم تنشيط العضلات مع زيادة السرعة أثناء ركوب الدراجات ، خاصةً عندما تحاول الضغط بقوة على الدواسة لبناء الزخمبالمقارنة مع المشي ، فإن ركوب الدراجات له تأثيرات أفضل في إنقاص الوزن، تقول دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة أن ركوب الدراجات يؤثر على التمثيل الغذائي بوتيرة أسرع بكثير.