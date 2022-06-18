ثلاثة أطعمة يمكن أن يؤدي تجنبها إلى التخلص من آلام الظهر الشائعة

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تعد آلام الظهر من الآلام الشائعة التي تصيب ما يقارب واحدا من كل أربعة بالغين في مرحلة ما من حياتهم، والتي تتراوح من خفيفة إلى شديدة.وتتعدد الأسباب الكامنة وراء هذه الآلام بدءا من الوقوف إلى إجهاد الأربطة أو حالات طبية أكثر خطورة. ولحسن الحظ، يمكن لعدد من الإجراءات البسيطة أن تساعد في درء المضاعفات.ويشير خبراء إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الطعام يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهاب في أسفل الظهر، ما يسبب الآلام، وبالتالي فإن التخلي عنها قد يساعد في إدارة الحالة.ويقول الخبراء إن الغلوتين والأطعمة السكرية والأطعمة الدهنية ربما تم تحديدها على أنها "الجناة المشتركة" وراء هذه الحالة.الغولتينسلطت نتائج دراسة نُشرت في مجلة Medical Hypotheses عام 2020، الضوء على أضرار الغلوتين على الظهر.وتوصلت الدراسة إلى أن حساسية الغلوتين مرتبطة بآلام أسفل الظهر المزمنة وأن النظام الغذائي الخالي من الغلوتين له آثار علاجية على هؤلاء المرضى.وركزت الدراسة بشكل خاص على آلام أسفل الظهر المتعلقة بالتهاب المفاصل الفقاري المرتبط بصحة الأمعاء. والتهاب المفاصل الفقاري هو مجموعة من الأمراض التي يسببها التهاب في العمود الفقري والمفاصل، في الظهر والذراعين والساقين.ووفقا للنتائج، أدى الالتزام بنظام غذائي خال من الغلوتين إلى تحسين آلام أسفل الظهر بنسبة 80%.السكربطريقة مماثلة للغلوتين، يعمل السكر أيضا على تسكين آلام الظهر ما يؤدي إلى حدوث استجابة التهابية.ويمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن، ما يزيد من حمل الوزن ويؤدي إلى ألم في مفاصل الظهر.وزيادة الوزن هي في الواقع أحد الأسباب الشائعة لآلام الظهر، خاصة في أسفل الظهر.وقالت ميشيل زيف، الباحثة في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "ليس هناك شك في أن الأطعمة والمشروبات التي نأكلها في أجسامنا تؤثر على صحتنا ورفاهيتنا، وهذا ينطبق أيضا على العلاقة بين ما تأكله وتشربه وبين الالتهاب والألم".