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صحة
أفضل 3 خطوات لغسل وتخزين الفاكهة
Lebanon 24
20-06-2022
|
08:00
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تخزن الفاكهة في وعاء أو في البراد، لكن هل هي حقًا أفضل طريقة لغسل وتخزين الفواكه بداية من التوت ووصولًا إلى الموز؟
"ذي إكسبريس" البريطانية تقدم أفضل طريقة لجعل الفاكهة تدوم لفترة أطول، فيما يلي:
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المعروف أن الرطوبة والدفء من العوامل الرئيسية المساهمة في تعفن بعض المنتجات الغذائية وتلفها، لذلك من المهم تحقيق التوازن الصحيح عندما يتعلق الأمر بتخزين الفواكه والخضراوات الطازجة.
في حين أن بعض العناصر تعمل بشكل أفضل في البراد والبعض الآخر في وعاء فاكهة مفتوح أو مكشوف، إلا أن هناك بعض الحيل الذكية التي يمكنك تجربتها للحفاظ على الخضراوات الورقية والفواكه من الهدر.
الماء والخل الأبيض
يمكن غسل معظم أصناف الفاكهة والخضراوات تحت الماء البارد العادي، لكن يمكن إضافة بعض الخل الأبيض المقطر إلى الماء لتكوين مزيج يساعد في الحصول على علاج أعمق ضد المبيدات الحشرية ومسببات الأمراض والفطريات.
الخطوة الأولى
لغسل الفواكه الصلبة مثل التفاح والكمثرى والخوخ والبرتقال، يتم وضع مزيج الماء والخل الأبيض بنسبة 1:3 في وعاء كبير أو زجاجة بخاخة. يمكن أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون للحصول على قوة تعقيم إضافية ومذاق أعذب.
الخطوة الثانية
يتم رش الثمار باستخدام الزجاجة البخاخة أو نقع الفاكهة في الوعاء كحمام مائي، ثم يتم شطف الثمار بالماء من الصنبور بعد النقع أو الرش للتخلص من آثار الخل والليمون.
الخطوة الثالثة
تُترك الثمار بعدئذ لتجف على منشفة نظيفة، قبل تخزينها في وعاء كبير جاف على المنضدة كي تنضج وتصبح جاهزة للتخزين في البراد.
قائمة الفاكهة المناسبة
تشمل قائمة الفاكهة التي يمكن اتباع الخطوات الثلاثة "الأكثر فعالية" لتنظيفها والتي تمنع أيضا استقرار الذباب عليها مما يمكن أن يجعلها تفسد بسرعة أكبر، ما يلي:
• المشمش
• أفوكادو
• الجوافة
• كيوي
• المانجو
• شمام
• النكتارين
• بابايا
• الخوخ
• موز
• برقوق
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