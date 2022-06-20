Advertisement

صحة

اكتئاب مابعد الولادة.. طرق لمرور المرحلة بسلام

Lebanon 24
20-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-963914-637913470849614967.png
Doc-P-963914-637913470849614967.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد انضمام طفل جديد إلى الأسرة، تجربة مبهجة ومغيرة للحياة، ولكنها يمكن أن تجلب أيضاً تحديات صعبة للأمهات الجدد.

وغالباً ما تشعر الأمهات بمشاعر الحزن أو الغضب بعد الولادة، الأمر الذي يبدو مخيفاً لبعض الأشخاص.
Advertisement
 
وقالت الممرضة جولي لامبا لقناة "فوكس نيوز": إن هذا الاضطراب أكثر شيوعاً مما يعتقده الناس، لافتة إلى أنه في كثير من الأحيان، تكون الأعراض خفيفة وتختفي ذاتياً.

وأضافت: 80 بالمئة من النساء سيتخلصن من هذه المشاعر بسرعة، إلا أنها ستستمر مع 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من النساء، حيث ستتواصل الأعراض إلى مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة.
 
ولا تختلف العلامات الرئيسية لاكتئاب ما بعد الولادة كثيراً عن أعراض أي شخص آخر يعاني من القلق أو الاكتئاب؛ ويمكن أن تشمل العلامات الشعور بالإرهاق واليأس والانسحاب وعدم الاهتمام والقلق المفرط.

كما يمكن أن تعاني النساء أيضاً من مشاكل في النوم والأكل وانخفاض الطاقة والشعور بالذنب.

وأضافت لامبا: إن اكتئاب ما بعد الولادة يحدث على الأرجح بسبب التحول الهرموني الرئيسي لجسم الأنثى، فضلاً عن قلة النوم والقلق الذي يأتي معه.

والأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب أو القلق هم أكثر عرضة لخطر التعرض لمثل هذه المشكلات بعد الولادة.
 
وأكملت قائلة: يمكن للنساء اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة مساعدة أنفسهن أولاً من خلال التركيز على الرعاية الذاتية، ويمكن أن يشمل ذلك قضاء الوقت في الخارج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، من خلال تحقيق النوم الكافي والرعاية الروحية والتمارين الرياضية والتغذية.

ووصفت لامبا، فترة ما بعد الولادة بأنها "وقت ضعيف للغاية" بالنسبة للنساء اللواتي قد يشعرن بالحرج أو الخوف من الاعتراف بأنهن يعانين منه.
 
(سكاي نيوز عربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-20
12:00 | 2022-06-20
10:00 | 2022-06-20
08:00 | 2022-06-20
07:00 | 2022-06-20
05:00 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website