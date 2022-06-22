ما لا تعرفونه عن فوائد التفاح الأخضر

التفاح الأخضر له فوائد صحية عديدة، بداية من خفض مستويات الكوليسترول إلى كبح الشهية. يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والفلافونويد ، وكلها مفيدة لصحتنا.



الفوائد الصحية للتفاح الأخضر



Advertisement يحتوي التفاح على الكثير من الألياف، لذا، مفيد جدًا في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم. لا تتخلصي من قشر التفاح. أظهرت الدراسات أن تناول قشور التفاح يعزز صحة الجهاز الهضمي. وذلك لأن قشور التفاح تحتوي على كمية عالية من الألياف ، والتي تساعد في عملية إزالة السموم وتحافظ على الكبد خاليًا من السموم.



2. يحتوي على نسبة قليلة من الدهون

يحتوي التفاح الأخضر على نسبة منخفضة من الدهون ويحتوي على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد في الحفاظ على تدفق الدم. تحسين الدورة الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التفاح الأخضر على كمية عالية من فيتامين ك الذي يمنع تجلط الدم. 1.مصدر كبير للأليافيحتوي التفاح على الكثير من الألياف، لذا، مفيد جدًا في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم. لا تتخلصي من قشر التفاح. أظهرت الدراسات أن تناول قشور التفاح يعزز صحة الجهاز الهضمي. وذلك لأن قشور التفاح تحتوي على كمية عالية من الألياف ، والتي تساعد في عملية إزالة السموم وتحافظ على الكبد خاليًا من السموم.2. يحتوي على نسبة قليلة من الدهونيحتوي التفاح الأخضر على نسبة منخفضة من الدهون ويحتوي على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد في الحفاظ على تدفق الدم. تحسين الدورة الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التفاح الأخضر على كمية عالية من فيتامين ك الذي يمنع تجلط الدم.



الكالسيوم معدن مهم للحفاظ على عظام قوية وكثيفة. تكون العظام عرضة للترقق والضعف خاصة عند النساء. بعد سن الثلاثين، تبدأ كثافة العظام في الانخفاض. لذلك من المهم بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث تضمين التفاح الأخضر في نظامهن الغذائي. ومن المعروف أيضًا أنها تساعد في منع هشاشة العظام.



4. مصدر غني بفيتامينات أو ج

يحتوي التفاح الأخضر على فيتامينات أ وج. فيتامين ج الموجود في التفاح الأخضر، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلايا الجلد من أضرار الجذور الحرة ويقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد. علاوة على ذلك ، يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على البصر. 3. يساعد على تقوية العظامالكالسيوم معدن مهم للحفاظ على عظام قوية وكثيفة. تكون العظام عرضة للترقق والضعف خاصة عند النساء. بعد سن الثلاثين، تبدأ كثافة العظام في الانخفاض. لذلك من المهم بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث تضمين التفاح الأخضر في نظامهن الغذائي. ومن المعروف أيضًا أنها تساعد في منع هشاشة العظام.4. مصدر غني بفيتامينات أو جيحتوي التفاح الأخضر على فيتامينات أ وج. فيتامين ج الموجود في التفاح الأخضر، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلايا الجلد من أضرار الجذور الحرة ويقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد. علاوة على ذلك ، يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على البصر.



من المعروف منذ فترة طويلة فوائد التفاح الأخضر لفقدان الوزن. يعتبر التفاح الأخضر فاكهة غنية جدًا بالعناصر الغذائية ويساعدك على إنقاص الوزن نظرًا لاحتوائه على الكثير من الألياف. المحتوى المعدني للتفاح الأخضر يجعلها خيارًا جيدًا لفقدان الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل ومغذيات أكثر. كما أنه يحتوي على فيتامين ك المهم لتعزيز الدورة الدموية.





6. يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن تناول بضع تفاحات خضراء أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. 5. يساعدك على تخسيس الوزن والدهونمن المعروف منذ فترة طويلة فوائد التفاح الأخضر لفقدان الوزن. يعتبر التفاح الأخضر فاكهة غنية جدًا بالعناصر الغذائية ويساعدك على إنقاص الوزن نظرًا لاحتوائه على الكثير من الألياف. المحتوى المعدني للتفاح الأخضر يجعلها خيارًا جيدًا لفقدان الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل ومغذيات أكثر. كما أنه يحتوي على فيتامين ك المهم لتعزيز الدورة الدموية.6. يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2وفقًا لإحدى الدراسات، فإن تناول بضع تفاحات خضراء أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

7. هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة

يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة جدًا في المساعدة على تجديد الخلايا وتجديد شبابها. تمتد فوائد التفاح الأخضر أيضًا إلى الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.



8. يقلل من مخاطر الأمراض الالتهابية المزمنة

لا ترمي القشر في سلة المهملات عندما تأكلي التفاح. بصرف النظر عن الفوائد الصحية ، فإن قشر التفاح يحتوي على جميع عناصر إزالة السموم ويمكن أن يحسن صحتك مثل قلب التفاح. من المعروف أيضًا أن التفاح الأخضر يحسن جهاز المناعة.

9. يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

يمنع تناول التفاح يوميًا إمكانية الإصابة بالاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.





10. يقلل من مخاطر الإصابة بالربو

تناول عصير التفاح بانتظام قد يمنع الربو ، وهي حالة حساسية تتميز بفرط الحساسية.