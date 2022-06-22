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صحة

تمرين منزلي يحدد "مخاطر الوفاة" في 10 سنوات

Lebanon 24
22-06-2022 | 16:00
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أفادت دراسة طبية نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي بأن عدم قدرة الشخص على الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوان مرتبط بمضاعفة خطر الوفاة خلال السنوات الـ10 المقبلة من عمر الشخص.

وقالت شبكة CNN الأميركية التي نشرت تلخيصا لنتائج البحث إنه قد يكون مفيدا تضمين اختبار التوازن البسيط في الفحوصات البدنية الروتينية للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.
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وتشير إلى أنه في حين أن التقدم في العمر يؤدي إلى انخفاض في اللياقة البدنية وقوة العضلات ومرونتها، فإن التوازن يبقي بشكل معقول حتى سن الخمسين قبل أن يبدأ في التراجع.

وشملت الدراسة 1702 شخص تتراوح أعمارهم بين 51 و75 عاما يعيشون في البرازيل، وطلب منهم التوازن دون دعم على ساق واحدة خلال الفحص الأولي.

وطلب الباحثون منهم وضع مقدمة القدم الحرة خلف الساق الواقفة ووضع أذرعهم على جانبيهم مع بقاء أعينهم ثابتة إلى الأمام مباشرة. وسمح للجميع بما يصل إلى ثلاث محاولات على أي من القدمين.

وكان متوسط عمر المشاركين في الدراسة 61 عاما وثلثاهم من الرجال. وفشل حوالي 1 من بين كل 5 مشاركين في التوازن على ساق واحدة لمدة 10 ثوان في الفحص الأولي.

وراقب الباحثون المشاركين بعد هذا الفحص لمدة سبع سنوات، توفي خلالها 7 في المئة (123 شخصا) ممن خضعوا للدراسة.

وكانت نسبة الوفيات بين من فشلوا في الاختبار (17.5 في المئة)، وهي أعلى بكثير من نسبة الوفيات بينأتموا الاختبار والتي بلغت (4.5 في المئة).

وقد زاد خطر الوفاة لأي سبب لمن فشلوا في الاختبار بنسبة 84 في المئة، حتى مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والحالات الموجودة مسبقا أو المخاطر الصحية.
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