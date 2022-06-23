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صحة

قبل السفر أكثروا من شرب الماء وامتنعوا عن احتساء القهوة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-06-2022 | 12:00
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يوصي الدكتور سيرغي فولغا، كبير أطباء الوحدة الطبية في مطار شيريميتوفو الدولي بموسكو، بعدم تناول القهوة والمشروبات الكحولية قبل الرحلة الجوية.

ويشير الدكتور، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه قبل الرحلة الجوية من الأفضل عدم تناول الكحول والقهوة، والإكثار من شرب الماء.
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ويقول، "ليس هناك استعدادات خاصة للرحلة الجوية، ومع ذلك نوصي دائما بضرورة النوم قبل الرحلة والتخلي عن تناول المشروبات الكحولية وكمية كبيرة من القهوة، والتقليل أو التخلي عن تناول المواد الغذائية المسببة لتكون الغازات، وبدلا منها ننصح بالإكثار من شرب الماء قبل الرحلة وخلالها، لمنع جفاف الجسم الذي يحدث أثناء الرحلة".

ويضيف، على الأشخاص الذين لديهم ميل للوزمة ويعانون من الدوالي، ارتداء جوارب ضاغطة أثناء الرحلة للوقاية من تفاقم الحالة المرضية."نوفوستي"


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