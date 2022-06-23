المخاوف ترتفع بعد اكتشافه في مجاري لندن... ما أعراض الإصابة بفيروس شلل الأطفال؟

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وشلل الأطفال، هو مرض معد يصيب البالغين والأطفال على حد سواء وينتج عن أحد أنواع فيروسات شلل الأطفال الثلاثة.



لا يسبب الشلل بالضرورة



وليس بالضرورة أن يسبب المرض الشلل الفعلي، ومن الممكن أن تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا، وتظهر بعد 3 إلى 21 يوماً من الإصابة.



ويمكن أن تشمل الأعراض، ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى التهاب الحلق، وصداع الرأس، وألم في البطن والعضلات.عادة ما تزول هذه الأعراض في غضون أسبوع تقريبا دون أي تدخل طبي. أشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أنه مع ارتفاع نسبة المخاوف، التي تولدت عقب إعلان بريطانيا عن اكتشافها فيروس شلل الأطفال في مجاري لندن، لابد من العودة إلى تاريخ الفيروس، وأساليب الوقاية منه، للحد قدر الإمكان من انضمامه إلى قائمة الأوبئة التي تهدد العالم اليوم.وشلل الأطفال، هو مرض معد يصيب البالغين والأطفال على حد سواء وينتج عن أحد أنواع فيروسات شلل الأطفال الثلاثة.لا يسبب الشلل بالضرورةوليس بالضرورة أن يسبب المرض الشلل الفعلي، ومن الممكن أن تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا، وتظهر بعد 3 إلى 21 يوماً من الإصابة.ويمكن أن تشمل الأعراض، ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى التهاب الحلق، وصداع الرأس، وألم في البطن والعضلات.عادة ما تزول هذه الأعراض في غضون أسبوع تقريبا دون أي تدخل طبي.





ويمكن أن يسبب هذا النوع، شللاً في الساقين، وفي حال أثر الشلل على عضلات التنفس، فقد يكون الأمر مهدداً للحياة.



أما بالنسبة للأعراض الأكثر خطورة، فتتمثل بضعف في العضلات، وإمساك شديد، وهزال، وضعف التنفس، وصعوبة في البلع، وشلل عضلي قد يكون دائماً.



وبعد الإصابة بشلل الأطفال، ستعود الحركة غالبا ببطء خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، لكن يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل مستمرة. وبالنسبة للتشخيص، سيأخذ الأطباء عينات من الحلق والبراز، وأحيانا من الدم والسائل النخاعي بحثا عن الفيروس. وفي عدد قليل من الحالات، يهاجم فيروس شلل الأطفال الأعصاب في العمود الفقري وقاعدة الدماغ، وهذا المعروف باسم شلل الأطفال المسبب للشلل.ويمكن أن يسبب هذا النوع، شللاً في الساقين، وفي حال أثر الشلل على عضلات التنفس، فقد يكون الأمر مهدداً للحياة.أما بالنسبة للأعراض الأكثر خطورة، فتتمثل بضعف في العضلات، وإمساك شديد، وهزال، وضعف التنفس، وصعوبة في البلع، وشلل عضلي قد يكون دائماً.وبعد الإصابة بشلل الأطفال، ستعود الحركة غالبا ببطء خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، لكن يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل مستمرة. وبالنسبة للتشخيص، سيأخذ الأطباء عينات من الحلق والبراز، وأحيانا من الدم والسائل النخاعي بحثا عن الفيروس.