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صحة

أكثر من 30! كم عدد أسنان الإنسان العادي؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 08:00
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في الوقت الذي تمتلك فيه القواقع آلاف الأسنان، فإن حيوان خُلد الماء يخلو فمه من أي أسنان، أما الإنسان فهو وسط بين الحيوانين من جهة عدد أسنانه، وإن كان أقرب بكثير إلى خُلد الماء بطبيعة الحال.

لكن كم عدد أسناننا بالضبط؟ يمكنك الإجابة عن هذا السؤال بنفسك إذا تكلفت عناء عدِّ أسنانك، أما إن أردت الإجابة من دون تأخير، فإن موقع Live Science يقول إن الإنسان البالغ لديه في العادة 32 سناً، وهذا إذا لم يخلع أياً من أضراس العقل قط، و28 سناً إذا خلعها.
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في حين تنقسم أسناننا إلى فئات بناءً على موضعها وهيئتها ووظيفتها.

ففي المقدمة والوسط تبزغ القواطع الـ8، 4 منها في الأعلى و4 في الأسفل، وهذه تسهّل لنا العض والتحدث.

وإلى جانب كل قاطعة خارجية، يوجد الناب، وتتسم الأنياب الـ4 بأنها مدببة؛ لتساعدنا في تمزيق الأطعمة الصلبة.

ثم تأتي 8 ضواحك، وهي تساعد الأضراس الـ8 في المضغ.

ثم أضراس العقل الـ4 وتسمى أحياناً "الأضراس الثالثة"، في مؤخرة الفك.
 
(عربي بوست)
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