عقار للتحكم بالشهية وإنقاص الوزن.. إليكم التفاصيل

استطاعت مجموعة من الباحثين من اكتشاف الجزيئات المتواجدة في الدم والمسؤولة عن تقليل الشهية لدى الفئران المصابة بالسمنة، ما يساعد على تطوير عقار علاجي في صورة حبّة دوائية، يمكن الشخص الحصول عليها بشكل يومي، لتحدّ من شهيته على الطعام والحلوى، ومساعدته أيضاً على الالتزام بأنماط التغذية الصحية الفعالة لتقليل الوزن.

وأشار الدكتور يونغ تشو، أستاذ طب الأطفال والتغذية والبيولوجيا الخلوية في جامعة بايلور، إلى أن التدريبات التقليدية تساعد على إنقاص الوزن، والتحكم في الشهية وتطوير التمثيل الغذائي في الجسم، خاصة مع أصحاب الوزن الزائد والمصابين بالسمنة، مؤكداً أن إدراك آلية التمارين التي تقدّم تلك المزايا للجسم، سيساعد على الاقتراب من مساعدة البشرية لجعل صحتهم أفضل بمجهود أقل.

وأوضحت الدراسة أن الهدف الأساس من إجرائها هو مساعدة الأشخاص من كبار السنّ والمصابين بصعوبات في الحركة، على التمكّن من تجنيب أجسامهم الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

وأشار جوناثان لونغ، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد والمتخصص في علم الأمراض، إلى أن الأشخاص غير القادرين على ممارسة التمارين بشكل دوري، قد يتيح لهم البحث الجديد فرصة مستقبلية لحماية أجسامهم من السمنة أو هشاشة العظام أو أمراض القلب عبر تناول حبّة واحدة.

(لها)