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صحة

4 أشياء لا تضعها أبداً في الجلاية... خبراء صحة يحذرون

Lebanon 24
25-06-2022 | 23:00
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تستخدم العديد من ربات البيوت غسالة الأطباق أو "الجلاية" لغسيل أدوات المطبخ ومنها الأطباق والسكاكين والملاعق وغيرها من مستلزمات المطبخ، إلا أن خبراء صحة حذروا من وضح بعض العناصر وذلك تحت أي ظرف من الظروف.
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فقد شرح الخبراء عبر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يجب فعله وما لا يجب فعله لغسالات الأطباق، بالإضافة إلى الأشياء الموجودة في مطبخك والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الأطباق المكسورة
وأولى تلك العناصر، هي الأطباق أو الصحون التي تم كسرها سابقاً وقررت لصقها معا لاحقاً، محذرين من أنها قد تتعرض لخطر الكسر مرة أخرى داخل الجهاز.
السكاكين الحادة
أما العنصر الثاني المحظور في غسالات الصحون هو سكاكين المطبخ الحادة، موضحين أنه يمكن أن يتسبب ذلك في صدئها.

ألواح التقطيع الخشبية
يأتي في القائمة بعد ذلك ألواح التقطيع الخشبية، حيث ستؤدي الألياف الموجودة في ألواح التقطيع الخشبية إلى تمدد اللوح وتشققه.

وأضافوا أنه بعد دورة واحدة فقط ستصبح غير متساوية الشكل وغير مستقرة.
الأوعية المرقمة
وأخيراً، يجب عدم وضع الأكواب التي تحمل علامات قياس، مثل أوعية الخلاطات على سبيل المثال، وذلك لأن علامات القياس المطبوعة ستمسح مع الوقت وتختفي.
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