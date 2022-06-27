29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خضروات تصبح مغذية أكثر إذا تم طهيها.. تعرف عليها
Lebanon 24
27-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتخيل البعض أن إضافة الخضروات النيئة هي أفضل طريقة لتضمين تغذية صحية ومفيدة في النظام الغذائي. ومن المؤكد أن انتشار هذا المفهوم "للنظام الغذائي الذي يرتكز على الأطعمة النيئة" في الآونة الأخيرة إلى أن هناك الكثير من التوعية بالآثار السلبية للأطعمة المُصنعة حيث "أنه كلما قل عدد الأطعمة المصنعة، كان ذلك أفضل"، وفقا لما جاء في سياق تقرير نشرته صحفية Times of India.
Advertisement
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هناك العديد من الخضروات التي تصبح أكثر فائدة من ناحية التغذية والصحة عندما يتم طهيها وأن تناولها نيئة ربما لا ينتج عنها الكثير من الفوائد الغذائية، فيما يلي عدد من الخضروات التي ينصح الخبراء بتناولها بعد الطهي:
1. سبانخ
من المعروف أن السبانخ ذات قيمة غذائية عالية عندما يتعلق الأمر بالعناصر الغذائية نظرًا لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات. ولكن من المدهش أنه لا يتم امتصاص معظم هذه العناصر الغذائية بشكل تام عند تناول السبانخ نيئة.
تمتلئ أوراق السبانخ بحمض الأكساليك، الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، وبالتالي فإنه عندما يتم طهيها يصبح الكالسيوم متاحًا أكثر مما يتيج للجسم امتصاص قدر أكبر. وتشير بعض الدراسات إلى أنه عندما يتم طهي السبانخ على البخار، فإنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
2. الهليون
يُطلق على الأسباراغوس أسماء مختلفة في بعض البلدان العربية من بينها الهليون أو اليَرَامِعُ أو سکوم أو حليون أو جربوة. تتكون جميع العناصر الغذائية الحية من الخلايا وعندما يتعلق الأمر بالخضروات، يتم احتجاز العناصر الغذائية المهمة داخل جدران الخلايا. وتساعد عملية الطهي على تحرير العناصر من داخل جدران خلايا الهليون مما يجعل الفيتامينات المهمة C وA وB9 وE متاحة بشكل أكثر سهولة وبكميات أكبر للامتصاص عند تناول الهليون مطبوخًا.
3. فلفل حلو
تعتبر ثمار الفلفل الملون مصدرًا رائعًا للكاروتينات، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز المناعة. عند طهي الفلفل الحلو على البخار يستطيع الجسم امتصاص مضادات الأكسدة بكميات أكبر. ينصح الخبراء أيضا بتحميص الفلفل الملون بدلاً من التبخير أو الغلي، لأنه من المرجح أن بعض الفيتامينات تتسرب إلى الماء أثناء عملية الطهي.
4. فاصوليا خضراء
تحتوي الفاصوليا الخضراء على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة عند طهيها، أيا كانت الطريقة المستخدمة للطهي سواء التبخير أو القلي أو التحميص في الميكروويف. تصبح الفاصوليا الخضراء ذات قيمة غذائية متعاظمة عندما يتم طهيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
13:56 | 2022-06-26
26/06/2022 01:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
15:13 | 2022-06-26
26/06/2022 03:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2022-06-27
تنظيف الأسنان في وقت معيّن من اليوم عامل "مهمّ" لطول العمر
07:00 | 2022-06-27
المشروبات الغازية... اليكم أكثرها خطورة
02:00 | 2022-06-27
لماذا يجب زيادة جرعة الماغنيزيوم؟
23:11 | 2022-06-26
خبر سار لمرضى السكري.. عقار "عبقري" قد يُحدث ثورة !
23:00 | 2022-06-26
هل تعلم أن القهوة مفيدة لكليتيك أيضًا!
16:00 | 2022-06-26
دراسة تكشف عن سبب الشخير لدى بعض النساء!
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 16:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 16:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 16:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact